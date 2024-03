Argentino se quedó con el clásico rosarino de ascenso tras derrotar por 2 a 0 a Central Córdoba en el Gabino Sosa. Luego de 19 años volvieron a disputar una nueva edición con ambas parcialidades y se vivió una fiesta en Barrio Tablada.

Central Córdoba asumió el rol de protagonista ante la localía, pero Argentino lo golpeó en dos momentos clave del partido y se llevó el derby rosarino.

A los 39 minutos del primer tiempo, Diego Aguirre puso en ventaja al visitante con un golazo de media distancia ante la mirada del arquero charrúa. De ahí en más, Argentino se dedicó a cuidar el resultado ante el avance del equipo local.

Durante la segunda etapa, el charrúa fue e intentó por todos los medios, pero no pudo ante un Gastón Fernández (arquero de Argentino) imbatible. Y a los 41 minutos, cuando Central Córdoba estaba jugado en ataque, una contra salaíta terminó con una buena definición de Nelsón Ávalos para sellar el 2 a 0 definitivo.

Los 500 hinchas de Argentino disfrutaron de una histórica victoria en el clásico como visitante, en una tarde que tuvo una lluvia torrencial como condimento adicional, pero que no fue impedimento para el delirio de la parcialidad salaíta.

La previa

Luego de casi veinte años volvieron a cruzarse por los puntos Central Córdoba y Argentino en un encuentro válido por el Torneo Apertura de la Primera C Metropolitana.

La última oportunidad que se vieron las caras en un partido oficial fue el 26 de abril de 2005, en esa ocasión jugando por el Clausura de la Primera B Metropolitana. En un partido jugado en el Gigante de Arroyito se impuso como local Argentino venciendo 2 a 1, con goles de Sandro Sánchez y Walter Ledesma y el descuento charrúa de Diego Ávila. En esa misma temporada, en el Apertura había sido Central Córdoba el ganador por 3 a 1 con goles de Del Bono y Armani por dos (ambos de penal); Raschetti había marcado el empate transitorio para el salaíto. Ese último partido en el Gabino Sosa estuvo marcado por la polémica actuación arbitral según relata la crónica del momento.

Más acá en el tiempo se cruzaron en un amistoso de verano, el 20 de enero de 2017 en Mar Chiquita, por el Cuadrangular Copa Ascenso Federal. En esa ocasión ganó Argentino en una definición por penales tras un empate sin goles.

El reencuentro en este 2024 ocurrió producto de una reorganización de las cuarta y quinta divisiones metropolitanas por parte de AFA, unificando a partir de este año a las que eran la Primera C y la Primera D. Luego de muchas temporadas sin movimientos de parte de ambos clubes coinciden esta ampliada C, dado que el charrúa estaba en la C desde el 2013 y el sala milita en la D desde el 2009; cuando aquel había bajado a la cuarta en 2010, este último sufrió lo mismo en la misma temporada pero a la quinta.