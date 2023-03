Cambia, todo cambia, a pesar de la rigidez del deporte blanco que conserva prácticamente las mismas reglas desde que el mayor inglés Walter Clopton Wingfield patentó el tenis allá por 1874. Desde entonces pocas cosas han cambiado, con el correr de los años se implementó el tie-break o súper tie-break en los dobles, el ojo de halcón, el punto de oro en el 40 iguales y no muchos más.

La televisación, las nuevas tecnologías, los espectadores y hasta los jugadores requieren de una inmediatez, que por estos tiempos el deporte de las raqueta no se los estaría dando. Es cierto que algunas modificaciones fueron útiles al respecto y otras descartadas de raíz. A saber, el quinto set en tres de los cuatro Grand Slam se define en tiebreak, en vez de a diferencia de dos games como en Roland Garros.

Otra prueba piloto que se viene realizando en juniors para ganar tiempo en los partidos, es que si el saque toca la red y entra el punto se disputa igual, en cambio de cantar let y hacer el servicio nuevamente.

Por ese mismo lado, pero más práctico es lo que propone el noruego Casper Ruud, actual cuatro del mundo quien indicó que le gustaría que al tenis se dispute con un solo saque. El escandinavo en rueda de prensa en Indian Wells expresó: "Me gustaría cambiar la regla de jugar con un solo saque. No sería algo sencillo, pero se podría aplicar y probar a ver que pasa, aunque sea en algunos torneos”.

“Siento que de esta manera tendríamos más intercambios en los peloteos, sobre todo en canchas rápidas donde es muy fácil mantener el servicio y no hay intercambios divertidos. A la gente le gusta ver saques directos e intercambios rápidos. También va a ser más cómodo para los tenistas que le gustan los peloteos largos. Pero es solo mi opinión y no digo que sea la correcta”, expresó Ruud.

Ruud no solo tomó notoriedad en el mundo por sus habilidades con la raqueta, sino que también por ser uno de los protagonistas de la docu-serie de Netflix que sigue a los tenistas por el circuito mayor. “En un entrenamiento de hace unos días atrás, en Florida, una mujer se me acercó y me dijo que estaba viendo la serie por televisión junto a su marido. Supongo que allí se nota el cambio, pero tampoco algo así como una locura. No me convertí en una estrella de la noche a la mañana, sigo jugando al tenis, que es a lo que me dedico. Me gustó mucho formar parte de la serie sobre deporte y vamos a ver que pasa la próxima temporada”, concluyó