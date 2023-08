Con una delegación de 60 deportistas que clasificaron mediante el programa Juegos Santafesinos, la provincia de Santa Fe participa de los Juegos Nacionales Evita Urbanos, que se desarrolla desde el 23 hasta el 27 de agosto en Tecnópolis (CABA). El certamen nacional, en su primera edición, reúne delegaciones de todas las provincias de argentina que competirán en Ajedrez, Básquet 3×3, Escalada y Skate, además de Parkour, Freestyle (Rap), BMX Freestyle y Breaking, que tienen su debut en el calendario deportivo.

Al respecto, el ministro de Desarrollo Social, Danilo Capitani, expresó que “el deporte y el apoyo a las actividades deportivas en toda la provincia, fueron un rasgo distintivo de la gestión del gobernador Omar Perotti”.

“Los Juegos Santafesinos constituyen una herramienta muy importante para la inclusión social, y una oportunidad inédita para que miles de niños y jóvenes participen de actividades deportivas organizadas”, concluyó el ministro.

Durante el acto de apertura que se realizó este jueves por la noche, la secretaria de Deportes Florencia Molinero, resaltó que “estamos disfrutando el primero de tres eventos a nivel nacional, donde Santa Fe estará presente con deportistas y equipos de distintas localidades de la provincia que clasificaron a través de los Juegos Santafesinos; un programa deportivo que comenzó en el mes de mayo con las instancias locales y más de 1.000 eventos por semana, y que en su edición 2023 superó las 100.000 inscripciones”.

Asimismo, Molinero destacó que “estamos muy felices porque vemos la alegría de nuestros deportistas, la dedicación que tienen para alcanzar sus objetivos y superarse, cómo disfrutan el encontrarse y compartir con deportistas de otras localidades santafesinas y también de toda la Argentina. Los Juegos Santafesinos son un éxito y esto es gracias al trabajo que lleva adelante el equipo de la Secretaría de Deportes en coordinación con todas las asociaciones, federaciones, clubes, dirigentes y toda la comunidad deportiva.”

Los Juegos Nacionales Evita cumplen 75 años, y en su presente edición tendrán la realización de los Juegos Urbanos, que se desarrollan en las categorías sub 14, sub 15, sub 16, sub 17 y sub 18, con el objetivo de potenciar el desarrollo de los deportes urbanos. En esta oportunidad habrá más de 1.000 atletas de todo el país en diferentes escenarios de juego en la ciudad de Buenos Aires, y Santa Fe estará representada por 60 deportistas de las localidades de Esperanza, Armstrong, Santa Fe, Rosario, Ceres, Ricardone, San Jorge, Venado Tuerto, Firmat, Tostado, Maciel, Roldán, Santo Tomé, Reconquista, San Guillermo, Vera, Videla, Larguía, Granadero Baigorria y Totoras.

Juegos Santafesinos 2023, camino a los Evita

Los Juegos Santafesinos 2023, implementados por el gobierno de la provincia, disputaron dos grandes finales con sedes en Rosario y Santa Fe, y culminarán en Rafaela el 30 y 31 de agosto, dando cierre a la conformación de la delegación provincial que competirá en los Juegos Nacionales Evita Juveniles.

Sin embargo, el programa deportivo y educativo, que superó las 100.000 inscripciones en 57 disciplinas deportivas, inició su instancia local el 8 de mayo con más de 1.000 eventos por semana, y continuó con las etapas departamental y regional, que dieron paso a esta última fase de competencias.

El 10 y 11 de agosto se desarrolló la primera gran final, con epicentro en el Club Atlético Provincial de Rosario. Allí 1.200 deportistas compitieron en ajedrez, natación adaptada y convencional, handball, hockey, esgrima, tenis, natación artística, básquet 3x3, atletismo adaptado y convencional y fútbol 11.

La segunda gran final tuvo lugar el 15 y 16 de agosto en la ciudad de Santa Fe, donde 1.532 participantes compitieron en atletismo convencional y adaptado, lucha, lucha grecorromana, fútbol 11, handball, hockey, cestoball, futsal, vóley, beach vóley, beach handball, natación y rugby. Las actividades se realizaron de 13 a 18 en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo, el predio de la Liga Santafesina de Fútbol, la Asociación Santafesina de Hockey, los clubes Villa Dora, Unión y Regatas, la Esquina Encendida, la Escuela Normal N°32 y Costa Oeste.

Finalmente, el 30 y 31 de agosto, la tercera gran final se desarrollará en la ciudad de Rafaela con la participación de 600 atletas que disputarán las finales en básquetbol 5x5, voleibol, fútbol 11, fútbol 7, ciclismo pista, ciclismo de montaña, y los deportes adaptados de conjunto.

Calendario de los Juegos Nacionales Evita

Los certámenes nacionales multideportivos este año contarán con tres grandes eventos, con nuevas disciplinas y escenarios, y tendrán la presencia de Santa Fe con una delegación que supera los 1.000 deportistas. El calendario inició el 23 de agosto en Tecnópolis (Buenos Aires) con el debut los Juegos Urbanos, donde habrá BMX Freestyle, Freestyle, Parkour y Brea King, que se suman por primera vez al calendario deportivo de los Evita, junto con Ajedrez, Básquet 3x3, Escalada y Skate.

Posteriormente, del 7 al 12 de septiembre, será el turno de las personas mayores en Termas de Río Hondo (Santiago del Estero), donde deportistas de todo el país que superan los 60 años participarán en Tejo, Sapo, Ajedrez, Orientación, Newcom, Tenis de Mesa, Pádel y Truco.

Finalmente, entre el 25 y 30 de septiembre, los Juegos Juveniles reunirán en Mar del Plata a 20.000 jóvenes de toda Argentina que competirán en más de 50 disciplinas deportivas entre convencionales y adaptadas para personas con discapacidad.