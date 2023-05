La ciudad de Rosario se posiciona en el país como el gran semillero del tenis femenino. Varias

jugadoras locales encabezan el ranking nacional y se proyectan a nivel internacional. Una de ellas es la junior Joaquina Zapata, quien lidera el escalafón argentino en Sub 14 y acaba de clasificar al Mundial de República Checa.

Joaquina entrena en el Jockey Club de Rosario con el ex top ten Alberto Luli Mancini, es una de las máximas representantes de la Federación Santafesina de Tenis y una de las grandes esperanzas del tenis argentino. Este 2023 tuvo un gran comienzo de temporada, fue finalista en singles y campeona en dobles en el Nacional de Mendoza. Luego, disputó la etapa de la gira Cosat en San Pablo, Brasil y clasificó para jugar el certamen de Wimbledon para menores, que se desarrollará de manera conjunta con el Grand Slam inglés, en el All England Lawn Tennis & Croquet Club.

Debido a los méritos y las grandes actuaciones de la rosarina en los primeros meses de la

temporada, la Asociación Argentina de Tenis la convocó para que forme parte de equipo que

participó del Sudamericano Sub 14 en Santiago de Chile a mediados de mayo, clasificatorio para el Mundial de menores que se jugará en República Checa.

Los buenos resultados la acompañaron nuevamente a Joaquina y el plantel argentino se quedó con el tercer puesto en el país trasandino y obtuvo una plaza para el Mundial 2023 que se disputará en la ciudad de Prostejov, del 5 al 12 de agosto.

El comunicado que confirmó la participación de la rosarina en el equipo que viajará a Republica

Checa llegó este fin de semana, conjuntamente con la designación de otras dos jugadoras. El plantel oficial que representará a la Argentina en el ITF World Junior Tennis Finals estará conformado, además de Joaquina Zapata, por la marplatense Mora Carrocera y la platense, Ámbar Corbalán Miranda.

Su mejor golpe y sus máximos ídolos

Joaquina Zapata destaca su derecha como su mejor golpe. “Mi mejor golpe es el drive, porque

puedo proponer más y errar menos pelotas, es un tiro ganador. Aunque trato que todo mi juego sea consistente y si hay que atacar, lo hago con confianza. Pero todo depende de la situación del partido y de quien tenga enfrente”, contó a Rosarioplus.com.

Para la rosarina, no hay nadie como Roger Federer: “Es mi máximo ídolo, tiene estilo y una tremenda clase. El día que anunció su retiro, fue muy triste para mí” y añadió: “Por el lado de la mujeres, me gusta mucho Serena Williams, hace magia con la raqueta. Me gustan las jugadoras que arriesgan y pegan palazos, meten cambios de ritmo con un drop o un slice”, concluyó.