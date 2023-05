Diego Schwartzman no pasa un gran momento, y es que el último año ha sido muy complicado a nivel deportivo para el tenista argentino, que cayó 80 lugares en el ránking ATP. Por eso, la victoria de este lunes ante Bernabé Zapata por Roland Garros no fue una más.

Después de mucho tiempo sin dar declaraciones, el tenista argentino no escondió su tristeza por su complejo momento y dio indicios de cómo se siente: “Tengo claro que no quiero jugar por inercia. Ahora mismo arrastro un desgaste mental enorme en mi día a día y eso se está notando en la cancha. Llevo muchos años acabando entre los 20 mejores y no es fácil asumir esta situación”, indicó.

“Creo que todos tenemos derecho a tener un año malo, pero me resulta complicado mantener mi nivel de intensidad y motivación cuando los resultados no llegan”, señaló el Peque, que tras su victoria en París rompió una racha de cinco derrotas consecutivas.

Consultado sobre la baja de su performance, el argentino contestó: “Sinceramente, aún no sé qué es lo que me ocurre, quizá lo descubra más adelante. He intentado no buscar culpables y mantener la actitud correcta”.

Por último, Peque indicó que está dispuesto a revertir esta situación, aunque no cierra la puerta al retiro, pese a que solo tiene 31 años: “Tendré que pensar mucho en lo que hago. Si el tenis no me devuelve todo lo que le doy diariamente, se me va a hacer difícil continuar”.