El crédito local Alejo Lingua se metió en cuartos del ITF World Tennis Tour de Rosario

El crédito local, Alejo Lingua, se instaló en cuartos de final de Men's World Tennis, tras superar en segunda rueda la uruguayo Ignacio Carou, preclasificado ocho del certamen, por un cómodo 6-3 y 6-2. El certamen correspondiente al circuito de ITF, que se está disputando en el Jockey Club de Rosario, otorga puntos para el ranking mundial y dinero en premios.

Si bien Lingua nació en Córdoba, desde hace uno seis años se instaló en Rosario y entrena con Alberto “Luli” Mancini. De esta manera, se convirtió en el último representante local en permanecer en cuadro de singles.

“Fue difícil jugar contra alguien que conozco mucho y que es amigo mío. Pero estoy contento de poder haber hecho mi juego y ganar el partido, contó Lingua a Rosarioplus.com y agregó: “Por suerte no siento para nada la presión de tener que jugar de local, para mí jugar acá me genera una sensación muy linda y motivación extra porque estoy jugando en el club que entreno y en el torneo organiza Luli Mancini que es mi coach. Así que no siento presión nada, lo estoy disfrutando al máximo”.

Por un lugar en la semifinal, Lingua se enfrentará al chileno Ignacio Becerra: “No lo conozco mucho, pero si alcanzó esta instancia del certamen seguramente será un partido muy parejo. Así que el viernes voy a dar lo mejor de mí. En una hipotética semi podría estar Londero, que es candidato a llegar a la final. Pero vengo jugando muy bien, estoy disfrutando al máximo, solo espero que no se me vaya la cabeza para adelante, voy a ir partido a partido. Hay que soñar en grande, así que me veo en la final”.

En tanto que, el Topo Londero también avanza en Rosario, derrotó con un cómodo 6-1 y 6-0 al brasileño, Enzo Lima. En cuartos de final se enfrentará a su compatriota Lorenzo Rodríguez. En tanto que el sembrado uno, el monegasco Lucas Catarina se medirá ante el paraguayo Daniel Vallejo [5]. La otra llave la protagonizarán los argentinos Tomás Farjat y [3] Guido Justo [6].

Por el lado de las damas, la única rosarina que sigue en carrera es Luna Cinalli, quien se metió junto a Candela Vazquéz en semifinales de dobles y la representante del equipo argentino, Guillermina Maya, se metió en cuartos y enfrentará a su compatriota Luciana Blatter. Los otros cruces de este viernes por un lugar en las semifinales serán: Carlas Markus [8] (ARG) ante María Florencia Urrutia (ARG), Mell Reasco [3] (ECU) vs. Alisha Reayer (GBR) y Sol Larraya Guidi (ARG) ante Camila Romero [5] (ECU).

Los Reasco dos generaciones de deportistas

En los Future, donde jugadores de todas partes del mundo viajan con la esperanza de conquistar sus primeros puntos del ranking mundial o afianzarse en el circuito, las historias que se cuentan entre las canchas son de las más dispares. En los ITF de Rosario, solo como para mencionar algunas, se encuentran disputando el cuadro femenino las dos hijas del ex top 30, Gabriel Markus, quien entre sus logros cuenta con una victoria ante a Pete Sampras, en semifinales de Niza, además de haber entrenado al Rey David Nalbandian en su mejor versión, cuando alcanzó la final de Wimbledon.

Entre los entrenadores que hicieron su paso por el circuito de ATP se encuentra Eduardo Schwank, coach de Luna Cinalli y Carlos Berlocq entrenador del Topo Londero. Pero una de las mayores particularidades se dio este jueves cuando entró a la cancha Mell Elizabeth Reasco, hermana de Djorkaef, delantero de Newell's Old Boys. Ambos posaron para los flashes después del encuentro en la ecuatoriana se impuso a la argentina Serena Pereyra y se metió en los cuartos de final del certamen rosarino.

El padre de Mell y Djorkaef fue un destacado futbolista de ecuatoriano, formó parte de la selección nacional de ese país, pero además y al igual que su hijo, hizo su paso por el equipo de NOB.