La ciudad congregará a jugadores de todo el mundo en dos torneos del circuito profesional de ITF. Se trata de un Men's World Tennis de 25 mil dólares en premios y un Women Circuit de 15 mil, ambas fechas se disputarán de manera simultánea en el Jockey Club de Rosario hasta el 2 de junio.

Tanto el main draw de hombres, así como el de mujeres, comenzarán este martes 27 de junio partir de las 12, siempre con entrada libre y gratuita. Entre las principales figuras del certamen masculino, se espera la presencia de Juan Ignacio Londero, quien llegó a estar entre los 50 mejores jugadores del mundo, además de consagrase campeón en el ATP 250 de Córdoba y regresó al circuito luego de algunas intermitencias y lesiones.

Al cuadro principal también ingresaron por ranking directo, dos de los más destacados créditos locales, Luciano Ambrogi y Alejo Lingua, quien ya se instalaron en el profesionalismo.

Ambrogi partirá como cabeza de serie dos y tras el sorteo su rival será Londero, lo que genera gran expectativa en el público local. “Estoy muy contento, estaba esperando este torneo. Mientras me encontraba compitiendo en Europa vi el calendario con la confirmación de la fecha que se disputaba en Rosario y volví con muchas a casa”, dijo el rosarino y agregó: “Pasa que juego pocas veces de local a este nivel, además me siento enfocado y con mucha confianza”.

En la primera rueda del cuadro, se medirá contra el experimentado ex top 50 Londero: “Sí, lo conozco, lo vi jugar un montón, va ser un partido muy duro. Es raro que un jugador como él esté en este tipo de torneo, o sea que no aparezca como preclasificado, pero bueno, es un partido que toca jugar y yo me siento muy bien”, contó.

“Este encuentro que me toca en primera que es duro, por lo que voy a ir partido a partido. No pienso bien en los posibles enfrentamientos, creo que cada uno tiene que hacer sus cosas y enfocarse en el torneo”, detalló quien viene de conquistar dos títulos en Atalaya, Turquía y la semana próxima disputará el challenger de Santa Fe.

En el cuadro de caballeros el sembrado número uno es el monegasco Lucas Catarina, 440 del ranking ATP quien se medirá ante el chileno Nicolá Villalon Valdés. En tanto que por el lado de las damas, la rosarina Luna Cinalli recibió una invitación de la organización y jugará contra la representante de ecuador, Camila Romero.

La preclasificada uno de la mujeres es la peruana Romina Ccuno y en su primer encuentro tendrá enfrente a la argentina, Sol Larraya Guidi. Como número dos, sale su compatriota Guillermina Naya.