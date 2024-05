Una joven modelo mendocina subió a la red TikTok su relato sobre una fallida primera cita con un chico que se desgració y lo echó todo a perder cuando la atracción comenzaba a fluir. "Story time de cómo un pedo arruinó una cita". contó de entrada @mayraballest_ acerca de una salida que tuvo “hace un montón” con un joven que intentaba seducirla. Hasta ese instante trágico.

El video sumó miles de vistas en pocas horas, y comentarios tan risueños como el relato de la propia tiktoker. “Quedó en estado vegetativo”, dijo de su pretendiente luego de sufrir el inevitable percance en un parque mendocino.

"Yo lo di todo, estaba forzándome a que me guste y se tiró un pedo que lo dejó en estado vegetativo”, confesó.

“Esto pasó hace unos cuantos años. El chico lo daba todo, él quería conquistarme. A mí la verdad que no me gustaba, pero él lo daba todo”, recordó. Por tanta perseverancia y galantería, Mayra accedió a darle una oportunidad. Aceptó una invitación a pasear en bici y terminar en un parque. “Comenzó a caer la tarde y nos sentamos en un banquito, tomamos unos licuados. Caía el atardecer, la montaña mendocina de fondo, best paisaje ever. Todo maravilloso”, rememoró ella.

“Se venía dando todo, se ve que me quiere, le voy a dar una oportunidad”, decidió la chica, y justo sucedió lo peor.

“Estábamos sentados como indiecitos, comencé a verlo lindo, dije ‘mirá vos, me está gustando’. Hasta que un momento nos cambiamos de posición y se le escapa un pedo”, dijo Mayra, seria y expectante. “Se escuchó como un tiro en una cacerola”, describió, ilustrativa.

Ella contó entonces que el galán se pulverizó de vergüenza y no supo cómo manejar la situación con humor, para superarla. “Se puso nervioso, tenso, se le empezó a cortar el aire. Temblaba, no sabía como remontar la situación. Yo no sabía si reírme para aflojar, pero iba a pensar que me reía de él”, reveló ella.

"Él me había empezado a gustar un poquito y no”, dijo mientras indicaba con las manos como bajó su interés. “Yo lo di todo, estaba forzándome a que me guste y se tiró un pedo que lo dejó en estado vegetativo”, confesó entre risas.

Los comentarios de sus seguidores hicieron el resto: