El DT de la Selección de Chile, Ricardo Gareca, generó sorpresa en el país trasandino al excluir al delantero Ben Brereton, del Sheffield United F. C., de la lista de convocados para los partidos de la Fecha FIFA de marzo.

El motivo detrás de esta decisión no es otra que el dominio limitado del idioma español por parte del jugador, un aspecto que el técnico considera fundamental para la integración y comunicación dentro del equipo.

“Me llamó la atención que no hablara bien el español. Representa a la Selección. ¿Es un impedimento que Ben no hable español para estar en la Selección? No. Pero me gustaría que hable español, porque lo considero fundamental para la comunicación tanto dentro como fuera del campo de juego. En la medida que vea que haya ese interés... nuestro interés es permanente. Y eso no le va a restar posibilidades para que esté en un futuro. Simplemente ahora la decisión es esta. Él no está condicionado. Sí se lo manifesté personalmente, que me gustaría que hable en español”, indicó el ex DT de Vélez y Perú.

Big Ben, de 24 años y nacido en Stoke-on-Trent (un pueblo de Inglaterra a tres horas de Londres), acumula 25 partidos y dos goles con la camiseta del Sheffield United esta temporada. El punta, que mediante a su madre tiene raíces chilenas, disputó la Copa América 2021 y tuvo un buen desempeño en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022, donde incluso anotó un gol contra la Selección Argentina.