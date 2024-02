Los casos de dengue aumentaron exponencialmente en Argentina en el último tiempo y crece la preocupación en la población, especialmente entre aquellas personas que ya contrajeron la enfermedad. En Santa Fe, el panorama es igual de alarmante: desde noviembre se reportaron más de 3300 contagios y un hombre de 38 años murió en Rosario -que concentra casi el 70 por ciento de los casos-. Ante esto, aumenta la demanda de la vacuna, cuyo precio oscila los 70 mil pesos cada dosis y solo puede adquirirse en vacunatorios privados y en farmacias.

“Es una vacuna que integra las cuatro cepas y está indicada tanto para quienes ya han tenido dengue como para quienes no han contraído la enfermedad. Se indica más para los que ya han tenido un episodio porque la segunda vez es mucho más grave y corre más riesgo la vida de la persona”, explicó a RosarioPlus Claudia Varela, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Rosario. En detalle, se trata de dos dosis de 70 mil pesos cada una y se aplica con un intervalo de 90 días.

“Muchos vienen con indicación médica y otros a preguntar. Nosotros sugerimos que primero consulten con su médico y los médicos están indicando que el que pueda se la aplique porque es una prevención más”, sostuvo Varela. En este sentido, explicó que la demanda “es permanente y va en leve ascenso”, especialmente por parte de aquellas personas que ya han tenido dengue. En tanto, aseguró que las farmacias cuentan con stock de la vacuna y que allí mismo hacen las colocaciones.

Cabe señalar que la vacuna Qdengue, del laboratorio japonés Takeda, fue aprobada en abril pasado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) para todos los mayores de 4 años, hayan cursado o no previamente la enfermedad. Se trata de un esquema de inmunización de dos dosis, que deben administrarse con un intervalo de tres meses y está contraindicada para embarazadas, mujeres en período de lactancia y personas inmunodeprimidas.

Por otra parte, consultado al respecto el responsable de los centros de atención primaria de la salud municipal, Fernando Vignoni, sostuvo que la vacunación para el brote en curso resulta inocua, precisamente porque su eficacia requiere dos dosis con un lapso de 3 meses entre una y otra. Sí, en todo caso, serviría para una inmunización posterior a la emergencia actual.

Santa Fe sin plan de vacunación

La vacuna contra el dengue se encuentra disponible desde noviembre en farmacias y vacunatorios privados de todo el país y solo los gobiernos provinciales de Misiones y Salta (regiones altamente afectadas por los brotes) la distribuyen de manera gratuita. En este marco, el Concejo municipal sancionó un decreto por el cual pide de manera institucional a la Provincia que gestione ante el Ministerio de Salud de la Nación la incorporación de la vacuna al calendario nacional, o que el propio gobierno conducido por Maximiliano Pullaro arbitre los medios necesarios para su provisión.

El pedido, impulsado por el edil y exsecretario de Salud municipal, Leonardo Caruana, pone en valor el caso de Salta, cuyo gobierno adquirió unas 300 mil vacunas, en una primera tanda que cubrirá la demanda de 150 mil habitantes (comenzando por los departamentos más afectados). Asimismo, Misiones también inició en enero una primera etapa de vacunación gratuita para personas de 20 a 40 años, que ahora se extendió hasta los 59 años.

“El objetivo de la vacunación es prevenir la morbimortalidad asociada al dengue, es decir los casos de dengue confirmados, las hospitalizaciones y el dengue hemorrágico”, señala el pedido presentado por Caruana y aprobado esta semana en el Palacio Vasallo. Al mismo tiempo, sostiene que “contar con la vacuna descomprimiría las consultas médicas, vinculadas mayoritariamente a las formas leves o moderadas que no requieren hospitalización”.

“Ya es una buena noticia que la vacuna esté aprobada y tenga valoraciones positivas. No resuelve todo pero sí disminuye la tasa de contagio y los casos graves. Los procesos de incorporación de las vacunas al calendario son largos y los Estados son los que tienen que gestionarlos. No puede ser que prevenir una enfermedad dependa de la capacidad de pago que cada uno tenga”, señaló en Sí 98.9 el ex secretario de Salud municipal.