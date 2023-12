Con motivo de la llegada de Jonatan Viale a la señal televisiva TN, el programa Solo una Vuelta Más sufrirá una reducción de su horario y con ello un recorte de personal, que incluye a varios integrantes del panel que conduce Diego Sehinkman.

Sobre el cierre de la edición del jueves, el conductor se tomó los minutos finales para anunciar las modificaciones y reconoció que prescindirán de los servicios de varios periodistas (entre ellos Osvaldo Bazán, Rolando Barbano, Lucía Salinas y Cecilia Boufflet) con motivo de la llegada al canal del oficialista Jonatan Viale.

“Lo que quiero decir es que todo está en una mesa de arena. La televisión no tiene puerta, tiene puerta giratoria (...) Yo planteo una puerta, no de despedida, una puerta giratoria porque la tele es así. Creemos que vamos a salir a jugar el partido del 2024 de una manera, y quién sabe, no podamos sin ustedes”, dijo Sehinkman al momento de despedir a sus compañeros.

Viale tomará el horario central de TN y ocupará la franja entre las 21 y las 22 en el canal del Grupo Clarín.