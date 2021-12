El titular de la Agencia de Seguridad Vial de la provincia, Osvaldo Aymo habló con Cecilia Casabonne en Sí 98.9 y dejó algunos ítems necesarios para emprender un viaje tranquilo y seguro.

Lo primero siempre a tener en cuenta es la licencia de conducir actualizada. En un año donde hubo prorrogas para renovarla por la pandemia, es bueno saber que esas prorrogas tienen validez nacional en cualquiera de las jurisdicciones del país. En el caso de la provincia de Santa Fe, todas las licencias vencidas entre el 1º de mayo del 202 y el 31 de diciembre de 2020 “tienen una prorroga en se vencimiento de 18 meses” y las vencidas en el 2021 “tienen una prórroga de 12 meses”.

En cuanto si el carné no es reconocido en algún control, situación que puede pasar, sostuvo que es necesario firmar la multa que se intente hacer y al llegar a destino presentarla para que no se haga efectiva. Aymo señaló que debe caerse automáticamente porque va en contra de la legislación acordada entre todos los distritos del país. “No hay que discutir con el policía porque estás amparado por todas las resoluciones”, precisó y ratificó que “no se puede sacar el vehículo”.

Otro documento que no puede faltar es la cédula verde, la cual no tiene vencimiento para el titular registral del automóvil y si este no está quien conduzca debe llevar la cédula azul.

Además sin falta, el coche debe tener su seguro al día que hoy se admite su versión digital mostrándolo desde el teléfono móvil. Mas la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) que solo es para autos con más de tres años de uso y después de acuerdo a su vigencia se renueva cada uno o dos años.

Parece que no hace falta decirlo, pero el DNI también debe estar entre estos documentos para el viaje con otros elementos sustanciales como son la baliza portátil y el matafuego que debe estar en condiciones, fuera de su fecha de vencimiento y debe ser trasportado en el habitáculo del auto sujeto y no en el baúl como muchos suelen hacer.

En tanto precisó que se deben llevar correctamente las placas identificadoras del vehículo, como le es la chapa patente que no debe estar manchada ni sucia ya que esa situación “se puede inferir como que la persona no quiere que al identifiquen”.

En el caso de los autos con GNC deben tener sus comprobantes y obleas vigentes.

Entre otros consejos, Aymo dijo que quienes se destinan a un viaje largo deberán parara cada dos horas ya que el conductor debe descansar la vista y su cerebro que es como una computadora. Esa parada debe ser por lo menos de 20 minutos con el fin de bajar la tensión del sistema nervioso central.

La nota completa: