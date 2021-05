La Municipalidad de Rosario informó que este sábado no habrá recolección de residuos, debido al feriado nacional por el Día del Trabajador. Por lo tanto, el servicio se adelantará para este viernes en horario nocturno. De esta manera, se apela a la población a que saque hoy sus residuos hacia el contenedor más cercano antes de las cinco de la tarde, y que durante el fin de semana no lo haga.

A lo largo de todo el sábado no habrá servicio, en tanto a partir de las 00:00 hs del domingo 2 se reforzará la prestación del mismo a fin de normalizar rápidamente la situación, informaron desde el municipio. En este sentido, "se pide colaboración a vecinas y vecinos no sacar sus residuos en el transcurso del feriado a los fines de no generar desbordes u otros problemas en la higiene de la ciudad".

En el plano de la salud pública, se garantizan las guardias médicas, tanto en hospitales como en el policlínico San Martín. Pero en los centros de salud y vacunatorios este sábado no habrá atención al público. El Sies, por su parte, sí funcionará para urgencias y emergencias.

El transporte urbano de pasajeros circulará con cuadros horarios de día festivo. Y no estará vigente la normativa para carriles exclusivos y estacionamiento medido.

El sistema Mi bici tu bici sí funcionará con normalidad.

La Municipalidad además, reiteró la dirección y horarios de atención de los centros de atención al usuario de tarjeta Movi:

- Terminal de ómnibus (Cafferata 702), de 8 a 19

- Apeadero Sur (San Martín 6230), todos los días de 8 a 16

Todos los espacios dependientes de la Secretaría de Cultura y Educación permanecerán cerrados.