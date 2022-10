Paritaria en la calle: multitud de docentes se plantó frente a Gobernación

Cientos de docentes del sector público se manifestaron este lunes por la mañana, en la plaza San Martín, para solicitar una mejora salarial y rechazar el descuento de los días de paro que realizó el Gobierno provincial.

Para llevar a cabo la movilización, los alumnos de las escuelas estatales rosarinos fueron desobligados en las últimas horas del turno mañana y las primeras de turno tarde (de 10 a 15 hora).

"Paritaria acorde a la inflación", "Basta de autoritarismo del gobernador", "Me sobra mucho mes al final del sueldo"; fueron algunos de los mensajes que los maestro exhibieron en carteles durante la marcha.

"El gobierno ha resuelto avanzar con todo contra la docencia. No respeta nada. Ni la ley de paritarias, ni la ley de asociaciones sindicales ¡ni la propia Constitución Nacional! Nos roba escandalosamente con descuentos arbitrarios y apuesta todo a dividirnos para quebrarnos. No podemos aceptar esta nueva extorsión", indicaron desde Amsafé Rosario, y continuaron: "Hemos rechazado la oferta salarial y venimos planteando paritaria para que mejore el aumento que está muy por detrás de las necesidades y de la inflación, además es en cuotas. Acá no hay negociación paritaria, acá hay autoritarismo y violencia fuera de toda legalidad".

En paralelo, la Provincia inició, este lunes por la mañana, otra reunión con la dirigencia de la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafé), en la continuidad de la paritaria y luego de concretados los descuentos salariales por los paros realizados en agosto.