El mundo del fútbol despide al astro brasileño Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé y considerado uno de los mejores jugadores de la historia, quien murió este jueves a los 82 años tras permanecer varios días internado luego de agravarse su estado de salud a raíz de un cáncer de colon que le fue diagnosticado en 2021.

Tras confirmarse su fallecimiento, las redes sociales se inundaron de mensajes para despedir a una de las máximas figuras de todos los tiempos y el Santos, club en el que alcanzó la gloria, escribió: "Eterno".

Además, la institución modificó su escudo y le agregó una corona para homenajear al "Rey" a partir de la temporada 2023, la primera sin su presencia física, al tiempo que el capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, subió una imagen junto a Pelé y deseó que "descanse en paz".

Los futbolistas más reconocidos también se expresaron por la muerte del ex atacante: "Antes de Pelé, el '10' era solo un número. Leí esa frase en algún lugar, en algún momento de mi vida. Pero esa frase, preciosa, está incompleta. Yo diría que antes de Pelé, el fútbol era solo un deporte. Pelé lo cambió todo. Convirtió el fútbol en arte, en entretenimiento. Le dio voz a los pobres, a los negros y, sobre todo: Le dio visibilidad a Brasil. ¡El fútbol y Brasil han elevado su estatus gracias al Rey! Se ha ido, pero su magia permanecerá. Pelé es ETERNO", fueron las palabras de Neymar.

Cristiano Ronaldo, en tanto, señaló: "Mi más sentido pésame para todo Brasil, y en particular para la familia del Sr. Edson Arantes do Nascimento. Un mero 'adiós' al eterno Rey Pelé nunca será suficiente para expresar el dolor que actualmente embarga a todo el mundo del fútbol. Una inspiración para tantos millones, una referencia de ayer, de hoy, de siempre. El cariño que siempre me mostró fue recíproco en cada momento que compartimos, incluso a la distancia. Nunca será olvidado y su recuerdo vivirá por siempre en cada uno de los amantes del fútbol. Descanse en paz, Rey Pele".

Kylian Mbappé se sumó a la despedida al compartir una foto con el ex delantero con el texto: "El rey del fútbol nos ha dejado pero su legado nunca será olvidado", mientras que Gabriel Batistuta manifestó: "Gracias por todo lo que le diste al mundo del fútbol. Rip legend".