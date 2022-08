Las Fuerzas Armadas suman apoyo logístico, recursos y llegan más brigadistas

Las Fuerzas Armadas comenzaron a desplegarse en la región con el objetivo de fortalecer la lucha contra los incendios en el Delta del Paraná. Para eso se coordinó con autoridades municipales, provinciales y nacionales la instalación y operación de un Centro de Operaciones de Emergencia (COE) en la localidad de Alvear.

Se prevé que en las próximas horas arriben más integrantes de las fuerzas para cumplir con esta tarea, incluso una brigada del Ejército especializada en incendios con asiento en la ciudad bonaerense de Zárate. Inés Barboza, secretaria de Coordinación Militar en Emergencias del Ministerio de Defensa de la Nación se refirió a los detalles de esta misión, que ya trabajó en articulaciones previas que buscan generar una rutina diaria con evaluaciones de todas las agencias estatales comprometidas en las quemas.

La funcionaria marcó luego que en particular es la información que cada uno de los que participan pueda aportar, especialmente en la línea de acción integrada y mancomunada entre el centro de gravedad que es el Plan Nacional del Manejo del Fuego y todas las áreas asociadas como salud, seguridad y logística, para responder a una misma estrategia de funcionalidad.

Sobre el trabajo territorial indicó que los incendios “se están abordado cuerpo a cuerpo” y que el trabajo de las Fuerzas Armadas (FA) “es brindar logística para que se sumen más brigadistas”, como un equipo que llegó desde Córdoba. Se espera que en las próximas horas también se incorporen personal de las FA con pericia en manejo del fuego.

La funcionaria también habló de una posible articulación desde este martes de los tres centros operativos en el Delta y Predelta (Zárate, San Pedro, Alvear), más un grupo que está trabajando desde Villa Constitución, para que en ese corredor, con graves problemas, se trabaje de forma integrada sumando todos los recursos. “Para lograr este objetivo hemos sumado medios aéreos, monitoreo también y más brigadistas cuando es necesario, lo importante es estar de acuerdo en una estrategia entre las provincias y el Estado nacional”, explicó.

En cuanto al rol de las FA armadas, reiteró que es de “comando y control” con fines organizacionales que “suma a los recursos existentes que da tareas específicas a cada uno con tareas a delimitar, además de un rol logístico, no solo de agencia sino de estrategia al respecto para saber dónde y cuándo son necesarios esos medios”, tal es el caso de lugares de descanso y comida para las fuerzas operativas en el territorio.

Los efectivos del Ejército no tardarán en llegar y su arribo es inminente en las próximas horas. Barboza dijo que ya están alistados, pero que esto lleva un tiempo prudente de desplazamiento, no solo el brigadista, también su equipo de protección, sus herramientas para entrar a la estrategia que implica “trabajar en el mismo sentido que se viene trabajando ya que no son estancos para tener un impacto en la tarea que se está realizando”. La incorporación es paulatina porque “se necesita un sostén logístico que lo acompañe”.

Por su parte, el Coronel Héctor Tornero, a cargo de la Brigada Blindada II del Ejército Argentino que se encuentra en el combate contra el fuego de las islas, dialogó con Leo Ricciardino por Sí 98.9 para contar cómo están trabajado y que pudieron observar en estas jornadas de combate.

"Se ha armado un puesto de comando táctico en terreno, sumándole sinergia al sistema de comando y control para tener un análisis de la situación con más detalle y para poder tomar decisiones coordinadamente", explicó el coronel.

En relación a las observaciones que estuvieron realizando aseguró que "hay una situación ambiental particular, que es la sequía, que genera una gran limitación para el combate de las llamas además de agravar la situación de propagación". "Hay una bajante muy grande, que ha eliminado canales navegables ya que no se puede llegar más a esas zonas navegando. Por este motivo la única vía de combate en ciertas zonas es aérea, ya que no hay modo de llegar por otro medio", explicó.