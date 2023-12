Titulares de taxis se oponen al pedido de peones de eliminar la posibilidad de pagar los viajes con efectivo por la noche. Advierten que esto no resolvería los hechos de inseguridad que sufren los trabajadores y que significaría “poner más escollos” a los pasajeros. Este lunes se reanuda el debate en la comisión de Control y Seguridad del Concejo.

“Siempre nos roban los mismos, con la misma metodología y en el mismo lugar. No logramos que la policía resuelva esa ecuación. Son delincuentes de muy poca monta. Les hemos dicho donde viven, qué hacen, qué auto tienen, y no los agarran. Sin embargo, no estamos viviendo el peor momento en relación a la inseguridad”, señaló en Sí 98.9 Mario Cesca, titular de la Asociación de Titulares de Taxis de Rosario.

En este sentido, sostuvo: “No nos oponemos al cobro virtual como una cuestión comercial, que el pasajero tenga la opción. Pero de ninguna manera puede ser obligatorio. A nosotros lo que nos roban es el celular y para cobrar lo necesitamos. No tiene ningún sentido, es una ordenanza incumplible. Pensar que esto va a resolver el problema de la inseguridad es un juego de niños”.

“Además no podemos molestar más a los pasajeros porque la situación es difícil. Poner escollos para que no suban es una locura, es como pegarnos un tiro en la pierna y no va a resolver para nada el problema de la inseguridad. Cuanto más escollos le ponés al delincuente para que no te robe, más violento se pone. La plata a veces resuelve la violencia en una situación de robo”, cerró.