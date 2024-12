Tras la consagración de Central Córdoba como campeón de la Copa Argentina, hinchas y familiares de los futbolistas de Vélez discutieron en la tribuna y la pelea derivó en una grasca de la que participaron los jugadores del Fortín.

Según trascendió, varios simpatizantes del elenco de Liniers comenzaron a insultar a los familiares de los futbolistas de su equipo, y tildándolos de “pechos fríos”.

Lo que se inició con empujones y algunas palabras cruzadas terminó convirtiéndose en una batalla, entre fanáticos, familiares y algunos jugadores, que se metieron para calmar en algunos casos, como Braian Romero, Elías Gómez, Michael Santos o Agustín Bouzat.

A su vez, las parejas de Jalil Elias y Santiago Cáceres, junto al presidente del “Fortín”, Fabián Berlanga, fueron derribados al suelo y resultaron heridos.

La caída de los dirigidos por Gustavo Quinteros provocó furia en los hinchas que viajaron hacia el interior del país y desató una batalla en las gradas, lo que derivó en un clima hostil a falta de cuatro días para que los de Liniers reciban a Huracán en la lucha por la Liga Profesional el próximo domingo.

“No vi nada, me contaron que hubo problemas. Espero que no haya pasado nada grave. Creo que cuando pasan estas cosas hay mucha angustia, bronca, que alguno puede actuar con violencia. Espero que no haya pasado nada. Ahora voy a averiguar cómo se inició todo lo que pasó”, comentó el entrenador de Vélez, en conferencia de prensa.