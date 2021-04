Representantes del sector gastronómico asistieron este martes al Concejo Municipal para exponer en la comisión de Obras Públicas sobre sobre la problemática de alcohol cero, uno de los temas que más polémica levanta en el legislativo local. Los dueños de bares y restaurantes plantearon su oposición al proyecto del oficialismo, que a su juicio legisla “sobre un slogan”. María Eugenia Schmuck, autora de la iniciativa y una de las presentes en la reunión, rechazó de forma contundente los planteos del sector privado.

Los gastronómicos dijeron: “Una persona que sale a comer y se toma una copa de vino, para degustar con su menú o para saborear con un postre, no es un inconsciente. Es la diferencia entre saber tomar y alcoholizarse”. Pero Schmuck los refutó: “El concepto es que si tomás no tenés que conducir, no que estés especulando a ver cómo te da el test según lo que hayas bebido. Es un error pensar que uno puede ser artífice de saber cómo influye en sus propios sentidos lo que ingiere. Entre otras cosas, eso depende si comiste antes de tomar, de tu estatura, si sos varón o mujer. Lo más simple es entender que tenemos que cambiar la cultura de los rosarinos y las rosarinas. Si tomaste, no podés manejar”.

Los referentes de la Asociación de Empresarios Hoteleros y Gastrónómicos (AEHGAR) explicaron que el INTI les ha ratificado que existe la posibilidad que un test de alcoholemia resulte en un falso positivo. “A diferencia de lo afirmado por el Director de Tránsito municipal, Gustavo Adda, no se puede comprobar las pruebas de alcohol en sangre con un test de embarazo. Con esta ordenanza lo único que se logra es castigar a quienes cumplimos las normas. Si el proyecto sale, lo único que cambiaría se penalizaría a quienes no superan hoy el 0,5; que se preocupan por cumplir con lo establecido y que tienen conciencia de su responsabilidad”, remarcaron.

Los gastronómicos plantearon que de sancionarse la ordenanza, se incrementaría la cantidad de jóvenes esperando taxis en las esquinas o colectivos en las paradas en horarios nocturnos. Según datos nacionales que cita el proyecto, mueren más de 6 mil personas por año por accidentes de tránsito. La mitad de ellos involucran la ingesta previa de alcohol y es la principal causa de deceso en menores de 35 años y la tercera sobre el total de la población.

Schmuck añadió como dato que en la ciudad de Santa Fe ya rige una ordenanza de tolerancia cero de alcohol para todo tipo de conductores de vehículos motorizados desde febrero de 2020. Y que las provincias de Córdoba, Salta, Tucumán, Entre Ríos, Jujuy, Río Negro, Santa Cruz, más el partido bonaerense de General Pueyrredón y las ciudades de Neuquén y Posadas también han legislado en el mismo sentido.