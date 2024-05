POR JUAN PABLO GÓMEZ

Tras un gran año en Platense, Ramiro Macagno regresó a Newell’s para ser el arquero titular con la llegada de Mauricio Larriera como entrenador. Sin embargo, Lucas Hoyos, a pesar de ser resistido por el hincha leproso, podría ganarle la pulseada y quedarse con el arco otra vez.

En 2022, el guardameta rafaelino fue clave en la levantada del equipo de Javier Sanguinetti tras los horrores cometidos por Mauricio Arboleda, pero una lesión prolongada en el muslo lo sacó de las canchas hasta el final del año. Gabriel Heinze, apenas arribado al club, le informó que no lo tendría en cuenta y tuvo que buscar lugar en Platense.

Hoyos fue elegido por el Gringo para cuidar los tres palos de la Lepra. A pesar de algunas buenas actuaciones, errores graves en partidos puntuales y el gol de Ignacio Malcorra en el clásico hicieron que los hinchas tomaran al mendocino como uno de los máximos responsables y lo repudiaran en cada intervención en el Coloso Marcelo Bielsa.

Mauricio Larriera se decantó por Macagno en el arranque de este año. Fue titular en los 14 partidos de la Copa de la Liga: recibió 15 goles y dejó en 6 ocasiones su valla invicta. A pesar de no haber cometido bloopers como sus antecesores, el ex Platense no dio la seguridad que se esperaba.

Hoyos sólo estuvo presente en la victoria por 2 a 0 ante Midland por la Copa Argentina. En la era Heinze, atajó 49 partidos en los que sufrió 39 goles y logró 22 porterías en cero.

En una charla en el inicio de esta mini pretemporada, Larriera les comunicó a los arqueros que ambos inician desde el mismo lugar para quedarse con el arco leproso y estaría analizando la posibilidad de devolverle al mendocino la titularidad que perdió en el arranque de este año.