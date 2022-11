Vecinos autoconvocados de Fisherton cuestionan al Concejo por avanzar en el tratamiento del anteproyecto impulsado por el Ejecutivo que define nuevos indicadores urbanísticos para el barrio, sin tener en cuenta su posicionamiento. Sospechan que la gestión de Pablo Javkin cede así a "los intereses de los desarrolladores inmobiliarios en cuanto a la construcción de condominios". Esto detonó el lunes, cuando la comisión de Planeamiento recibió a integrantes del Colegio de Arquitectos, quienes pusieron reparos a la iniciativa y pidieron realizar audiencias que tengan en cuenta a todos los actores involucrados.

"Hemos planteado algunas sugerencias y parece que el Ejecutivo quiere que el proyecto salga sin tener la consideración de los vecinos ni del Colegio de Arquitectos, un planteo que acompañamos. Hace tiempo que se vienen construyendo condominios a gran escala y eso nos preocupa mucho. La -nueva- normativa restringe de manera sifniticativa eso pero lo que propone sigue afectando de igual manera la identidad del barrio. Por otro lado, quieren habilitar la posibilidad de que haya comercios sin límite de metros cuadrados y en cualquier lado", señaló en Si989 Ana Laura, vecina autoconvocada de Fisherton.

En este sentido, la mujer subrayó: "Somos un barrio que no tiene servicios ni infraestructura, es un caos, no tenemos zanja, cordón cuneta, cloacas ni pavimento definitivo. No existe la presión de agua y en verano todo empeora. Creemos que el proyecto tiene que venir acompañado de un plan de obra pública y tiene que respetar la dinámica de un barrio que está muy alejado del centro y que ni siquiera tiene arterias que conecten rápidamente con otros espacios de la ciudad. Por ejemplo, no hay posibilidad de ir en colectivo a La Florida".

En relación con la habilitación de parques gastronómicos, Ana Laura indicó que esto "modificaría a un barrio que se define por su tranquilidad porque la gente viene acá a descansar". "Lo que propone la Municipalidad son construcciones de planta baja y tres pisos y nosotros planteamos solo planta baja y un piso. Creemos que una solución a las parcelas grandes que ya no se pueden sostener es un loteo que permita mantener la casa con retiro de jardín y patio atrás porque eso genera otras formas de vivir. Tenemos que tener una mirada hacia la calle y no hacia el interior de las manzanas", agregó.

Por último, la vecina sostuvo que Fisherton es un "pulmón verde" de la ciudad, "un patrimonio muy valioso para todos". "Los condominios han avanzado sobre los árboles mientras que los vecinos tenemos árboles en la calle y adentro. Nos quejamos de lo que pasa en la islas y acá con las topadoras estamos bajando lo verde y cementando todo. Es un momento en el que es necesario pensar ciudades sustentables, algo que tiene que venir del lado de la construcción.

Por último, hizo hincapié en la pronta finalización de la prórroga que prohíbe otorgar permisos para construir en el barrio. "El Concejo no se da el tiempo para debatir ni se nos cita. Esto merece una discusión que involucre a todos los actores. Ya presentamos dos petitorios y juntamos diez paginas de argumentos mientras que desconocemos los argumentos de la contraparte, que tiene línea directa con la Secretaria de Planeamiento", finalizó y remató: "Fisherton es un barrio que históricamente alejado de todo y es un derecho ganado".

La nota completa: