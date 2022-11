La comisión de Planeamiento del Concejo recibió a integrantes de la comisión de Urbanismo del Colegio de Arquitectos de Rosario, quienes expusieron su posición acerca del proyecto presentado por el Ejecutivo que modifica normativas urbanísticas para el barrio Fisherton y mencionaron tres aspectos que deben tenerse en cuenta: “ecología, economía y calidad del transporte público”.

Los profesionales consideraron que deberían abordarse las normativas urbanísticas para toda la ciudad, tanto el área central, como los cordones perimetrales. Al respecto, propusieron realizar estudios de impacto ambiental y de movilidad y garantizar la provisión de infraestructura de cloacas, pluvial, energía eléctrica y agua.

En este sentido, recordaron que “hay quienes viven hace 50 años en Fisherton y tienen zanjas y pozos ciegos”. También remarcaron la necesidad de realizar “audiencias públicas para compatibilizar entre la opinión de los vecinos y los desarrolladores inmobiliarios”.

Por otra parte, destacaron la importancia del arbolado “en la conservación del microclima” y sostuvieron “que después de la avenida de Circunvalación la temperatura en verano baja 5 grados, lo mismo que en Funes, y eso es muy valioso mantenerlo”. Acerca del arbolado consideraron que debería “inventariarse y catalogarse a las especies”.

Por otro lado, plantearon que “en el interior del barrio, no en los corredores, debería construirse no más de planta baja y un piso, no planta baja y tres pisos” y resaltaron la necesidad de “mantener a rajatabla el retiro de jardín y los deslindes parcelarios”.

Asimismo, los profesionales expresaron preocupación “por la pérdida del activo ambiental. En Fisherton están esas casas grandes que hoy son difíciles de mantener, entonces hay que buscar alternativas amigables”. Respecto al emplazamiento de salones de fiesta en la zona, indicaron que “no condice con el perfil del barrio”.