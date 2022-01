La Asociación Compromiso Vial manifestó un enérgico repudio luego de que Emilio Rosatti, el funcionario de la Justicia Federal e hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación diera 2,24 de alcohol en sangre en un control vehicular y recibiera una sanción por 50 mil pesos.

En diálogo con Sí 98.9, Mariana Sena, integrante de la entidad manifestó: “Lo que rebalsó la situación fue saber que se trataba de un funcionario público, que no era la primera vez que lo hacía y que encima está con pretensiones de ser Juez Federal.

Después de conocerse el caso, desde la Asociación enviaron una nota formada por casi 50 organizaciones de todo el país al Concejo de la magistratura de la Nación en la que piden revisar este tipo de hechos.

“Esta persona no puede aspirar a ser Juez Federal, y si admiten su expediente, háganse cargo de lo que están haciendo, porque si la justicia no entiende, qué queda para el resto de la sociedad”, sostuvo respecto a las pretensiones de Rosatti.

En ese sentido, Sena agregó: “Convengamos que no es un funcionario público que está poniendo un sello, es alguien que está trabajando para el sistema penal. El caso Rosatti vino a desnudar un montón de situaciones, si las cosas son de esta manera, lo que va a quedar es que te tenés que hacer amigo del juez”.

Entre las entidades ya manifestaron en distintas oportunidades que una de las cuestiones a discutir con carácter de urgencia, tiene que ver con la prohibición de tolerancia de alcohol en sangre para conducir. En el caso de San José del Rincón por ejemplo, jurisdicción que decidió sobre la multa del funcionario judicial, el límite sigue siendo 0,5 de alcohol en sangre.

Otra de las cuestiones que generó indignación y enojo, fue el hecho de que luego de la intercepción del magistrado, los agentes viales decidieron escoltarlo hasta su domicilio luego de haber corroborado que tenía 2,24 de alcohol en sangre.

Al respecto, la integrante de Compromiso Vial manifestó: “Si nos vamos a manejar por criterios, nos preguntamos dónde está la gestión. No podés no tener grúa o no tener donde dejar el auto, porque entonces estás suponiendo que el control va a dar negativo”.

Por otra parte, y más allá del grado de alcohol que presentó el resultado del test, Sena preguntó: “Le hicieron narcolemia a esa persona?”, y por último concluyó: “Cuando los familiares decimos que sin condena no hay justicia es porque este tiene que ser un tema de agenda serio”.

El magistrado había sido interceptado por personal de la Agencia de Seguridad Vial el sábado a la madrugada mientras manejaba por el kilómetro 4 de la Ruta Provincial 1. Al momento del control, arrojó 2,24 de alcohol en sangre. Por la infracción deberá pagar 50 mil pesos y se quedará sin licencia de conducir por 36 días.