Un alumno de 5º grado en el Colegio Paul Harris, de Roca al 5800, fue sorprendido con un arma de fuego entre las cosas que había llevado a clase este jueves. Las autoridades de la institución educativa, ante la dimensión del hallazgo, aclararon que el arma estaba descargada, y señalaron: "Se aplicaron todos los protocolos correspondientes. Pedimos paciencia y solidaridad a la comunidad. Queremos dejar en claro que el equipo socioeducativo y la supervisión están trabajando para dar una solución. Pero como esto involucra a niñas y niños, no podemos brindar más información, en cuidado de su intimidad".

Según lo que pudo saberse, el nene mostró el arma –un revólver calibre 22 sin cartuchos– a un compañero, que inmediatamente puso en alerta a alguien más en el aula. Allí intervino el equipo directivo de la escuela, que avisó al Ministerio de Educación. "Es lamentable que un niño esté familiarizado con el arma, aunque es parte de lo que vivimos hoy en día. Según pudimos saber, fue con el ánimo de curiosidad o transgresión", dijo el delegado regional de Educación, Osvaldo Biaggioti.

Al respecto, el funcionario agregó: "La directora actuó muy bien. Hay que comprender la subjetividad de un niño de esa edad, el hecho de cómo puede proceder ante el acceso a un arma de fuego. Se convocó al niño y se tuvo un diálogo con él, que reconoció que había llevado este artefacto. Él es el primer vulnerado. Y es un chico que no tiene problemas de relaciones, ni mucho menos. No la llevó para amenazar a nadie. Se habló también con sus padres y se llamó a la policía. Afortunadamente, no pasó a mayores".