Tras la muerte del trabajador portuario que cayó al río cuando desarrollaba tareas en una terminal, desde el Sindicato Único de Portuarios Argentinos (Supa) lanzaron un paro total de actividades por tiempo indeterminado y adjudicaron la responsabilidad al directorio de la empresa Terminal Puerto Rosario (TPR) por emplear “gente que no es idónea” para garantizar la seguridad de los operarios: “El muchacho ni siquiera tenía salvavidas”, dijo.

“La empresa TPR tiene a los cráneos que dicen ser ingenieros en Higiene y Seguridad, pero no les funcionó nada y están inventando y quitando gente. Estos muchachos que vienen como supervisores que capaz trabajaban en un supermercado o en una farmacia, terminan poniendo una escalera entre el muelle y el barco y eso nunca se hizo, por eso pasó esto. El compañero tenía que estar en el muelle, no en la escalera”, señaló en Sí 98.9 César Aybar, secretario general de Supa.

Y continuó: “Hay gente que no es idónea para el trabajo. Al muchacho no lo podían rescatar, ni siquiera tenía salvavidas, no se lo dieron. Es el tercer compañero que muere en cinco años. El gobernador tiene que tomar cartas en el asunto, hay denuncias desde hace años. Del accidente hacemos cargo al directorio de la empresa, ellos son los responsables de lo que está pasando”, cargó el sindicalista hacia la cúpula de la concesionaria en la que el grupo Vicentin es accionista mayoritario.

Tras la muerte del trabajador, el Supa inició un paro total de actividades por tiempo indeterminado en reclamo de mayores medidas de seguridad.