Las escuelas “Mariano Moreno” y “Leónidas Gambartes”, de Paraguay al 1200, retomaron este miércoles las clases tras una semana de cierre preventivo por amenazas de balaceras. Con acotada presencia policial en la puerta y algunos agentes de Tránsito municipal, los alumnos ingresaron al establecimiento al horario habitual de las 7.30.

“Esperábamos que el tránsito se cortara pero el corredor seguro no está. Hicimos ingresar a los chicos rápido para que no se queden en la vereda. Esto nos cambió la vida, no estamos preparados”, indicó en el móvil de Sí 98.9 Gabriela Andrada, directora de la escuela “Leónidas Gambartes” al tiempo que subrayó la “altísima” asistencia de alumnos.

Asimismo, la directora -quien fue amenazada a través de Whatsapp- contó que este martes se celebró una reunión con alrededor de 150 padres y madres de alumnos de la institución que además de manifestar su apoyo, plantearon las inquietudes y acordaron un protocolo de seguridad.

A raíz de una serie de allanamientos realizados en las últimas horas por la Agencia de Inteligencia Criminal por las amenazas contra escuelas, en una vivivienda de calle Gerchunoff al 600 bis fue detenida la madre de un menor de 12 años. Con respecto a esto, Andrada aseguró que no se trata de un alumno de la institución.