En el acto protocolar por la fecha patria, la Sala de las Banderas fue sede debido al temporal. Luego de entrega de ofrendas, el intendente hizo clara alusión al reclamo de más fuerzas federales al Gobierno Nacional, y reclamó puntualmente que haya custodias armadas patrullando las escuelas para protegerlas de las amenazas y balaceras de las que vienen siendo punto en las últimas semanas.

“No puede ser que un preso desde una cárcel defina si un chico va a la escuela o no, si un docente puede dar clases o no. Personas caminando balean una escuela que tiene custodia, y no le sigue a eso ninguna persecución. Amenazan una escuela, la investigación demora, y la escuela cierra. No habrá paz sin los chicos dentro del aula, es inadmisible que atenten contra lo más sagrado de una república: igualar con educación”, precisó al comienzo de su discurso.

Fue luego que puso énfasis en su reclamo de militarizar la ciudad, puntualmente las escuelas: “Quiero decirlo hoy, día revolucionario, día de valientes, de aprender la patria de verdad en actos escolares: ¿Dónde están las armas que tienen que cuidarnos? ¿Dónde más deben estar que protegiendo las escuelas y el futuro de los chicos?”.

Aseguró entonces que “esto se corta de raíz” y que desde el Ejecutivo municipal “sabemos levantarnos de las crisis, sabemos resistir con osadía cuando nos abandonan. Sabemos exigir lo que a Rosario le corresponde”.

Entonces arengó a las fuerzas federales: “Vengan a Rosario, instálense acá con nosotros. No puede haber promesas que no lleguen. No puede ser que el dolor de nuestras familias no tenga oídos ni respuestas rápidas. En un día importante como hoy de luchar por la libertad, como fuimos llamados aquel mayo de 1810, y también hace 40 años cuando nos unimos para recuperar nuestra democracia”.

Tras su discurso fue consultado por la prensa en torno a quién era el destinatario puntual de su reclamo, pero dejó abierta su respuesta, que a las claras se trata de un pedido de endurecimiento al Gobierno Nacional.