Lagna: "Se desbarató una banda criminal importante liderada por Lucho Cantero"

La mañana agitada de unos 20 allanamientos en varias viviendas de la ciudad por la causa de balacera a un patrullero policial en diciembre pasado, culminó con las detenciones nada menos que de un hijo y la esposa del líder fallecido de Los Monos, Ariel Pájaro Cantero. Y en declaraciones en una conferencia en la sede de la Agencia de Investigación Criminal, que dio el ministro de Seguridad Jorge Lagna, calificó el operativo como “un hito” y aseguró que se desbarató una importante banda criminal.

El joven Luciano Cantero fue conocido públicamente cuando en tiempos de restricción por la pandemia realizó un festejo de cumpleaños y con la presencia del cantante de cumbia Sergio Torres, así como también la organización de un festejo donde trascendió su abuelo, ‘El Viejo’ Cantero, cuando se lo vio en una fotografía celebrando junto al cantante L-Gante. Y el MPA lo comenzó a investigar cuando el cantante Zaramay publicó fotos en sus redes sociales junto al joven y otros miembros de la banda portando armas.

"Muchas de las armas que secuestramos son las que vimos en la foto que mostraba el cantante Zaramay", dijo el fiscal de la causa Matías Edery a la prensa, a la vez que confirmó que "Lucho cantero es uno de los que está en las fotos".

Este martes el ministro de Seguridad Jorge Lagna calificó a este joven de 18 años como “el líder de una organización criminal que hoy fue desbaratada tras un largo trabajo de dos meses de investigación por causas de balaceras, homicidios y delitos conexos”.

Así confirmó que en los allanamientos de este martes “se desbarató una organización criminal importante comandada por Uriel Luciano Cantero, su madre Lorena Verdún, y ocho miembros más de la organización”, que en la semana de este martes serán objeto de imputaciones del MPA por acopio de armas y por tentativa de homicidio al personal policial.

“Felicito al Ministerio Público de la Acusación por la investigación y a toda la policía provincial y la Unidad Regional de Rosario”, dijo Lagna, quien decidió no adelantar precisiones sobre las causas en las que estarían implicados los miembros de la banda. “En los próximos días se conocerá de la mano de los fiscales la vinculación con muchos hechos que nos tenían a maltraer en Rosario. No quiero aventurarme para no entorpecer la investigación, pero son causas importantes de balaceras y extorsiones”.

Fue entonces que calificó el operativo del martes: “Esto es un hito. Felicito a la policía por el sigilo con se trabajó, sin ninguna filtración. Dar con este arsenal no es usual. Coronamos con éxito esta investigación del MPA y la policía de Santa Fe”.

Por su parte el subsecretario Investigación Criminal de la AIC Andrés Rolandelli detalló en la conferencia que el operativo comenzó a las tres de la mañana y continúa en la jornada del martes, que “llevó un mes y medio de investigación con los fiscales Matías Edery y Luis Schappa Pietra”.

Y destacó la asistencia de PAT, TOE, a quienes se dirigió: “Muchas gracias por hacer bien su trabajo, no es poco, es un placer ver trabajar a gente con profesionalismo y esto es lo que vi hoy”.

Armas y municiones de precios "exorbitantes", dinero y oro

En los allanamientos, Lagna confirmó que fueron secuestrados un total de 13 vehículos (con motos que tenían pedido de captura), celulares, 23 armas, muchas joyas de oro, de alta valuación, y una suma de dinero aproximada en los domicilios de 4 millones de pesos, aunque también había dólares y euros.

Por su parte Rolandelli destacó que había municiones y armas de corto calibre “pero de precios exorbitantes, que no son de fácil acceso”.

Los procedimientos se realizaron en zona de Pasaje Melian al 6300 y 6400, Turín al 5700, Clavel al 700, Arrieta al 1700 y 1800, Heliotropo al 1900, Pje 540 al 6100, Pje 514 al 6500, Melián al 6400, Caña de Ámbar al 1700 y 1800, Melián al 6300, Estrella Federal al 1700, Muñoz al 400, Bermúdez y Lainez de Rosario, y calle Ceibo 2200 de Roldan.