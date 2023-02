Un Peugeot 408 blanco fue encontrado, prendido fuego, en inmediaciones de Che Guevara y Chaparro, en la colectora de la autopista Rosario-Córdoba, y se investiga si se trata del vehículo utilizado para realizar la balacera en la sala velatoria de Teniente Agneta al 1700.

Según fuentes policiales, el auto calcinado fue encontrado por agentes que llevaban a cabo una patrullaje por la zona.

Las características del vehículo coinciden con el rodado utilizado por los sicarios que balearon este lunes la cochería de zona oeste donde se realizaba el funeral de Jorge Gustavo Maturano, un hombre que fue asesinado a tiros en barrio Santa Lucía. En este ataque, un hombre de 35 años resultó muerto y al menos otras cinco personas fueron heridas.

El Peugeot 408 blanco había sido robado el viernes pasado y su dueña lo estaba buscando desde entonces. "No hay dudas de que es mi auto. Al llegar al lugar donde incendiaron el auto encontré la patente tirada. Nadie de la policía me dijo si fue utilizado en la balacera contra esa cochería. Anímicamente fue muy fuerte lo que me pasó. Hasta anoche estaba viendo si aparecía", señaló Mariana, la titular del vehículo incendiado, en diálogo con LT8.