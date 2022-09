Un comerciante de la ciudad de Baigorria fue timado de manera virtual al querer comprar mil paquetes de figuritas del Mundial Qatar 2023 que se ofrecían a la venta desde una cuenta de Instagram.

En diálogo con el medio El Urbano Digital el vecino comentó que se contactó con una cuenta de Instagram, a nombre de Agustina Martínez, la cual parecía verdadera por la cantidad de seguidores y las fotos publicadas. Allí fue que por privado consultó sobre la promoción de la venta al por mayor de los stickers y llegaron a un acuerdo de comprar mil sobres al valor de cien mil pesos, más 1.150 pesos de envío.

“Me dijo que me las iba a enviar 24 horas después por Andreani Express y que me mandaba el número de seguimiento”, dijo el damnificado. Al día siguiente al no recibir el código del correo volvió a comunicarse por la red social y no tuvo respuesta. “Volví a insistir y me bloqueó”, agregó.

El vecino se acercó a la Defensoría del Pueblo local donde lo acompañaron a radicar la denuncia en el Centro Territorial de Denuncia de la ciudad.

Desde el medio baigorriense precisaron que los ciberestafadores estarían involucrados en una red que timan a personas con la venta apócrifa de álbumes y figuritas del Mundial.