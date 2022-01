El fiscal de Delitos Complejos Luis Schiappa Pietra calificó como "clave" la decisión que debe tomar la Corte Suprema provincial respecto del senador Armando Traferri y el pedido del MPA para que comparezca a declaración indagatoria en el marco de la megacausa que se sigue por juego clandestino y la red de connivencia y protección policial, judicial y política que se le brindó.

El fiscal dialogó este martes con Sí 98.9 , con motivo de cumplirse dos años del atentado al casino City Center. El fiscal, que viene llevando adelante la investigación junto con su colega Matías Edery, aseguró: "Estamos próximos a instalar la etapa preparatoria de la audiencia que se hará entre febrero y marzo. Y luego será el juicio oral". Además, anticipó que en dicha instancia podrían coincidir el ex fiscal Patricio Serjal y el líder de Los Monos, por integrar ambos una trama que desnudó la búsqueda de pistas sobre el crimen del casino.

El 11 de enero de 2020, dos sicarios en moto se detuvieron sobre uno de los laterales del casino y uno de ellos disparó directo al balcón de fumadores. Allí estaba Enrique Encino, gerente del Banco Nación Las Parejas, que había llegado a Rosario con su esposa. Murió poco después y por ese crimen se abrió una causa, en la que los fiscales encontraron en primer lugar que el plan original era todavía más impactante que la propia balacera al City Center.

"Ellos habían proyectado prender fuego algunos vehículos en el estacionamiento del Casino, lo harían con otras personas que fueron casualmente detenidas unos días antes", dijo Shiappa Pietra tal como RosarioPlus lo publicó la semana pasada . Esa detención fue la que derivó en la búsqueda de uno de los que organizaba el ataque, Cachete Díaz, de información sobre los detenidos. En esas horas le pide a Peiti, capitalista del juego ilegal, datos sobre sus compañeros. Y éste se contactó con Fiscalía, lo que demostró el aceitado vínculo que existía con funcionarios del MPA. Así caerían luego un empleado de la Fiscalía y dos fiscales, como Gustavo Ponce Asahad y Patricio Serjal.

"Pudimos reconstruir que desde Fiscalía le pasaban información a Peiti ya su vez él le avisaba a "Cachete" Díaz. Cuando fuimos a detener a este último, dimo con su teléfono y de allí salió parte de esta información", añadió Schiappa Pietra en la nota radial.

Con el avance de la investigación, se verificó que la red de juego ilegal también tenía una pata política, con aceitados contactos en el Poder Judicial y la policía. Según la teoría de los fiscales y con las pruebas que se pueden reunir hasta aquí, quien encabezaba ese armado era el senador provincial Armando Traferri. El histórico legislador del Departamento San Lorenzo, sin embargo, esquivó hasta aquí la citación de la justicia. Ahora, es la Corte Suprema provincial la que debe decidir sobre su futuro.

Schiappa Pietra explicó: "A partir de la impugnación que hicieron los abogados del senador de nuestro trabajo, el tema está en manos de la Corte provincial, que tiene en sus la resolución para poder imputar a Traferri. La decisión será muy significativa, porque de algún modo se juega la posibilidad de seguir investigando el crimen complejo y la corrupción".

Según declaraciones del ex fiscal Ponce Asahad, imputado en esta causa, el actual titular de la Corte provincial, Rafael Gutiérrez, se reunió varias veces con actores que están siendo investigados por el juego ilegal. No obstante, para Schiappa Pietra eso no será determinante: "Se trata de un órgano colegiado, compuesto por muchos miembros. La Corte santafesina en esta coyuntura compleja sabe que se juega la capacidad de la Constitución de nuestra provincia para ser una herramienta dúctil para la administración de Justicia, ajustó a derecho", dijo y de manera tácita le agregó presión política al tribunal superior de la provincia.

El delito instigado desde la cárcel

No es el primer caso en el que se investiga y puede llegar a un juicio un delito cometido en Rosario, pero instigado desde dentro de una prisión. En este caso, el crimen del casino habría contado con la planificación de "Guille" Cantero, desde el penal federal de Marcos Paz, mediante comunicaciones del propio teléfono de la cárcel con uno de sus lugarestenientes. En este sentido, Schiappa Pietra analizó: "Esto pone en crisis las administraciones penitenciarias. El fenómeno criminal adentro de las cárceles a partir de detenciones y condenas de muchos líderes cambió mucho el panorama, pero no hubo un aggiornamiento de las cárceles a estos nuevos tiempos con el fenómeno criminal. La Argentina debería poner arriba de la mesa el tema. Y no debería ser un 'cercenamiento de derechos', sino una revisión inteligente de la normativa y lo institucional de lo penitenciario. Además, estos fenómenos son dirigidos desde adentro porque afuera también hay un mercado fenomenal de negocios ilícitos, un caldo de cultivo que lo permite, fuerzas de seguridad con nichos de corrupción y actores de todo tipo que colaboran, como lo hemos visto, inclusive del sector financiero".