María Laura Garrigós, interventora del Servicio Penitenciario Federal, tomó distancia de la polémica por el teléfono fijo que tenía Ariel "Guille" Cantero en el penal de Marcos Paz, y que se "descubrió" este lunes tras un allanamiento en su celda. "Todos los pabellones tienen un teléfono para llamadas entrantes y salientes. La incomunicación de un detenido no puede hacerse más que por un tiempo breve, mientras dura una investigación y ordenada por un juez. A ese aparato lo instaló la empresa Telefónica y no es de los de la calle, que están amurados. Tiene un cable largo y está justo frente a la celda de esta persona, que durante el día tiene las rejas abiertas. Justo en ese momento, lo estaría usando esta persona", señaló la funcionaria, hablando del líder de Los Monos.

Los fiscales Franco Carbone y Federico Rébola habían dispuesto la medida del allanamiento en busca de pruebas por la última balacera contra el Centro de Justicia Penal acometida el pasado miércoles, poco antes del inicio del juicio en el que se imputan varios casos de amedrentamientos y ataques al líder de Los Monos y a otros seis detenidos. En la requisa encontraron el teléfono en la celda de Cantero, que fue secuestrado.

La funcionaria también dijo que Cantero, alojado en Marcos Paz en un mismo pabellón que un preso de ciudadanía paraguaya, hablaba por ese aparato que ayer se encontró en un allanamiento, con tarjeta prepaga y desde el pasillo del pabellón. "No sé por qué lo secuestraron al aparato, era un teléfono público. No son como los que tiene la gente en su casa, son más grandotes", afirmó en entrevista radial con Reynaldo Sietecase.

"Pero yo estoy viendo una foto y se ve como uno común, con cable", le retrucó el periodista. "Ah, puede ser que hayan cambiado el aparato, sí. Lo que pasa es que estamos cambiando ahora por teléfonos de otra empresa, con IP. Pero sí, es un teléfono común, con cable".

Sietecase preguntó luego si era posible que Cantero haya estado utilizando esa línea para impartir órdenes y seguir manejando el negocio narco afuera o amenazar jueces: "Si eso está ocurriendo, debiera ser parte de una investigación judicial. Si es una causa provincial, como el narcomenudeo, el fiscal a cargo debería pedir intervención de los teléfonos. Y si fuera federal, un juez debería pedirlo. Pero el Servicio Penitenciario no puede impedir el acceso a un teléfono, ni dejar incomunicado a un detenido. De lo contrario, incurriría en un delito", replicó Garrigós, a la vez que adelantó que desde el SPF pedirán a la empresa de telefonía que vuelva a poner un aparato. "Para que no nos metan un hábeas corpus por dejar incomunicado al pabellón", explicó.

En la misma nota radial, la funcionaria desmintió que haya maniobras tendientes a ocultar las visitas que recibió Cantero. "De marzo a octubre de 2020, no pudo recibir visitas por la pandemia", indicó. Fuentes del Ministerio Público de la Acusación contrarrestaron en diálogo con RosarioPlus: "Pero desde esa fecha hasta acá, que sí tuvo visitas, no nos informan la identidad de quienes entraron a verlo en Marcos Paz al líder de Los Monos", replicaron desde Rosario.

En otra entrevista radial realizada este martes a la titular del SPF se le consultó si en el penal de Marcos Paz existe inhibidor de llamadas: "En mi propio celular no puedo recibir llamadas porque no hay señal. Cuando me voy de ahí, me entran juntos todos los mensajes", aseguró. Y dijo finalmente, tras plantear que no puede dar información sobre la conducta de ningún detenido, cuando se le preguntó si le parecía posible que Cantero haya instigado balaceras desde la cárcel que está bajo su gestión: "No lo descarto, ni lo afirmo".