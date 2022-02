El domingo 13 de febrero, se conocía que una ambulancia había sido embestida en el acceso a Rosario por la autopista a Córdoba cuando atendía a un paciente después de un choque. Pero el dato apareció en los medios apenas como un siniestro vial. Una semana después del hecho y con el testimonio de sus protagonistas, se conoce el costado policial de aquella noche.

Al relato del caso, que tuvo una víctima fatal por uno de los accidentes simultáneos, lo inicia una familia que sufrió una verdadera pesadilla: "Somos de la localidad cordobesa de Alta Gracia. Íbamos a Villa Gesell a pasar nuestras vacaciones con mi marido y mi hijo, de 17 años Era sábado y habrán sido las once y media de la noche, estábamos casi llegando a Rosario cuando nos encontramos un montón de adoquines en la ruta. No había manera de esquivarlos y se nos reventó la cubierta delantera izquierda. Igual, logramos estabilizar el auto y detenerlo en la banquina para ver los daños, pero no imaginamos lo que iba a pasar" , le cuenta Viviana Izaguyrre a RosarioPlus.

Los tres integrantes de la familia que habían sido sorprendidos por las piedras en el camino, se bajaron del vehículo con sus celulares en modo linterna. Y mientras eso pasaba, había una segunda sorpresa en la noche: "Sentimos que atrás nuestro había otros choques con los mismas adoquines y se oye como una explosión. Como soy médica, le digo a mi marido que voy a ir a ver qué pasa, a ver si puedo ayudar. En ese momento, veo que de la oscuridad aparecen tres personas que se acercan. Lo primero que pensé con ingenuidad era que nos venían a ayudar, pero después veo que dos de ellos estaban armados. En dos minutos, como si eventualmente pirañas, uno se metía en nuestro auto y nos sacaba todo. Otro encañonaba a mi hijo y el restante a mi marido".

La situación continuó de manera muy violenta: "Gritaban: 'Dame todo, porque te cago matando'. A mi hijo le sacaron las zapatillas, a los tres nos llevaron los celulares. Mi marido decía que se llevó todo, pero que no disparen En ese momento, para un camionero y se baja, cuando ya se habían ido los ladrones. Nosotros no conocíamos el lugar y él nos dice que eso ahí pasaba siempre. Con su celular, porque nosotros habíamos quedado incomunicados, llama a la policía. Cuando llega el patrullero, yo les hizo señas de que ocasionalmente para el marido donde había sido el otro accidente. Ahí justo frena una camioneta que también había reventado una, que mi los va a ayudar. Ahí nos enteramos que los choques habían sido muchos más. Inclusive cuando llega la ambulancia, también resulta chocada.al rato, cuando vamos a la Comisaría,nos enteramos que inclusive hubo un fallecido por eso de los adoquines", cuenta a RosarioPlus la víctima del robo en la Autopista.

El hecho ocurrió en la noche del 12 de febrero. Ocho días después, la familia cordobesa notó que los medios siguieron sin resaltar lo que realmente había pasado esa noche, ya que sólo se habló de un accidente múltiple con un fallecido, sin explicar los motivos. Y por eso decidir comunicarse con algún cronista que pueda contar lo sucedido: "Es que nosotros pasamos un momento horrible, pero no fue lo más grave. Peor que lo nuestro fue del señor que murió. Su hijo después de cambiar ponerse en contacto con nosotros , porque fuimos varios los que tuvimos problemas esa noche. En las noticias algo vimos que salió, pero decía que una persona había desaparecido por perder el control del auto y no explicaba mucho más. No dijo nada de los adoquines y los robos. al preguntar y guglear, nos fuimos enterando que siempre roban ahí.

El hijo del carpintero fallecido

Ahora el relato es de Alvaro, hijo de José Luis Montanari, quien resultó fallecido la noche de los accidentes y robos en la Autopista. Y detalla: "Mi viejo había soñado toda la vida con irse a vivir a Córdoba cuando se jubilara. Era carpintero. Y se estaba haciendo su propia casa allá. Estaba volviendo esa noche con la Partner que él tenía, cuando según lo que pudimos reconstruir hasta ahora, se choca los mismos adoquines que la familia Yzaguirre. Por eso le quedaron las dos llantas derechas deformadas. Cuando baja para ver que había pasado, lo choca un Chevrolet Agile, que lo que no pudimos saber todavía es si también por el mismo motivo había perdido el control, aunque suponemos que sí por todo lo que pasó en ese rato. Lo que pasa es que no pudimos ponernos en contacto con quien manejaba ese auto. Después, cuando llega la ambulancia del SIES, también es impactada por otro vehículo, un Peugeot. Hubo un montón de choques. Lo llamativo también es que a mi papá le faltó el celular y que la riñonera que usaba siempre, estaba vacía. A la última conexión de WhatsApp fue después de las 12 y queremos saber qué pasó en ese instante final. Creemos que se lo puede haber robado esa misma gente que había asaltado a la familia cordobesa".

Mientras espera para esta semana pericias de la Fiscalía, para conocer mejor lo que pasó esa noche y pide justicia por lo que pasó con su padre, José Luis Montanari descarga su bronca: "La ruta no está en condiciones, no está iluminada . Lo que pasó con mi viejo y con esa familia que fue asaltada esa noche, pasa a cada rato. Todo esto se lo dije a la gente de la Subcomisaría 22, pero es como si no les importara . el mismo consejo: que no pasen más por esa ruta cuando se hace de noche, porque es una boca de lobo. Ojalá que esto ayude a que haya prevención y que no pasen más cosas así".