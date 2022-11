Una camioneta Kangoo se incrustó en la pieza de una vivienda, este jueves por la noche, luego de ser embestida por un tren. El vehículo había sido abandonado en las vías por supuestos ladrones.

"Pensamos que había tirado algo en el techo y cuando vimos el piso lleno de ladrillos mi suegro empezó a llamarnos porque había un auto en la pieza", comentó Nazarena, una de las habitantes de la casa ubicada en Pasaje 1821 y avenida Circunvalación, en la zona sudoeste de la ciudad.

Según relató la joven, que comparte la vivienda con su pareja, hija y suegro, el impacto del ferrocarril y el vehículo fue inevitable. "Me morí del susto, salía de bañarme y sentí que el tren venía pesado", indicó la chica, y aclaró: "No había forma de que no lo choque, porque el tren no lo vío".

Aunque por el hecho no se registraron heridos, los daños materiales fueron importantes, ya que la mitad de la carrosería del auto ingresó a la casa y destruyó casi una pared entera.

Respecto a las causas por las cuales la Renault Kangoo fue abandonada en medio de las vías del tren, Nazarena explicó: "Vino una parejita y nos contó que le habían robado el auto, a mano armada, en Francia y Pasaje Quintana".