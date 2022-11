Cinco jóvenes asaltaron este martes por la noche a punta de pistola a un vecino en Paraguay y Virasoro cuando se disponía a sacar su auto del garaje, y huyeron con el vehículo. La víctima reparó que eran muchachos jóvenes, acaso menores de 20 años, y a cara descubierta.

El atraco sucedió hacia las 21.30, en la vereda de una vivienda de esa esquina del barrio Hospitales. La víctima relató lo ocurrido al móvil de Sí 98.9, y solo le quedó agradecer que en el momento crítico estaba solo y no con su pequeño hijo, como pudo haber sido.

"Saqué el auto porque tenía que ir a casa de mi hermana, y cuando estaba todavía con el portón abierto apareció uno con un arma, me apretó. Enseguida aparecieron los otros y se subieron con él. Arrancaron rápido y pegaron el auto contra el cordón de enfrente. Y se fueron rápido. Todo duró 15 segundos como máximo", relató Juan Pablo, el hombre asaltado.

El auto que le robaron de esa manera es un Toyota Corolla, modelo 2009, dominio HTX-010, de color gris oscuro y vidrios polarizados.

"Ni los miré a la cara porque sé que si lo hacía se ponía peor. Miré al suelo todo el tiempo, y no me resistí. Gracias a Dios estaba solo, iba a ir con mi nene de 6 años, no se qué hubiera pasado si él estaba en el auto porque vinieron decididos a hacer lo que hicieron, nunca dudaron", recordó.

El damnificado valoró que la policía llegó minutos después, alertada por vecinos. Pero lamentó la sensación de vulnerabilidad. Todavía en el barrio recuerdan cuando un ladrón de autos mató a un vecino con un disparo, a la vuelta de esa esquina, cuando éste quiso auxiliar a otro mientras era asaltado.

Juan Pablo lamentó, además, haber perdido con el coche un maletín con documentación del Ministerio de Educación para el que trabaja. "Papeles sin valor económico, pero sí de importancia para mi trabajo", razonó.