La Justicia de la ciudad de Santa Fe ordenó este martes la detención de una monja que estuvo detenida en 2020 y luego logro su libertad como parte de una causa donde se la imputó por amenazas, falsas denuncias y usurpaciones ocurridas en un barrio de la capital provincial

Según informaron desde fiscalía, la mujer le habría dicho a sus vecinos que “los iba a degollar a todos" mientras se desarrollaba un cumpleaños. La sindicada es Elbia Eugenia Lima, una excarmelita descalza del convento “El Carmelo” de la localidad de Pueblo Esther, a 20 kilómetros de la ciudad de Rosario, la cual fue exclaustrada de la congregación.

El pedido de captura a su persona fue librado el pasado 24 de octubre para la fiscal María Laura Martí ya que la religiosa no se presentó una audiencia imputativa a la cual había sido citada en libertad por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y en donde se había fijado que sea acusada por nuevos hechos delictivos, según indicaron fuentes judiciales. Al no presentarse ante la Justicia, la fiscal ordeno su inmediata detención

El caso sumó una nueva arista y es que la hermana de la religiosa, María Estela Lima, fue detenida el viernes pasado por personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) por, según entendió la fiscal, haber realizado una exposición espontánea en la Fiscalía en donde se hizo pasar por su hermana monja.

Tal situación ocurrió el 20 de octubre. Lima se presentó en el MPA de la capital provincial y le comunicó al empleado de la mesa de entradas que no iba a asistir a una audiencia imputativa que había sido fijada para el día siguiente. De hecho, sostuvo que no comparecería a la audiencia, ya que se había quedado sin abogado defensor de confianza y que no tenía garantizado su derecho a la defensa con letrados del Servicio Público de la Defensa.

La presentación hizo que intervenga el MPA con la secretaria de Gestión Andrea Amezaga, quien le tomó declaración pensando que se trataba de la imputada, es decir Elbia Eugenia Lima, la monja hoy. A raíz de la presentación, la fiscal cotejó luego las cámaras de seguridad de la mesa de entradas del MPA y tras observar los registros fílmicos detectó que la monja no había sido quien había estado en la Fiscalía, sino su hermana.

En efecto, ordenó su detención tanto para ella como para la monja. Finalmente, el pasado 4 de noviembre, la impostora fue detenida por investigadores de la AIC en Irigoyen 7700 entre Pavón y Ayacucho en la ciudad de Santa Fe. Dos días después, fue imputada por la fiscal Martí en una audiencia en tribunales en donde le achacó ser autora de “falsedad ideológica de documento público por haber insertado en un instrumento público declaraciones falsas”.

Este martes, el cinematográfico caso volvió a sumar un nuevo capítulo cuando la fiscal pidió que María Estela transite la causa con prisión preventiva por haber sostenido que la mujer entorpeció la labor de la Justicia. Inclusive, la funcionaria judicial habló de un “proyecto sistemático” realizado tanto por la imputada como por su hermana para interrumpir la investigación por lo ocurrido en 2020 en el monoblock del barrio santafesino de Las Flores cuando fue acusada de seis hechos delictivos.

Entre ellos, arrojar agua caliente a un patio en donde había niños jugando. Desde la otra vereda, la defensa de María Estela, a cargo de Pedro Busico, rechazó el pedido y argumentó que se violó el derecho a la defensa porque a su clienta se le tomó una entrevista sin su abogado defensor.