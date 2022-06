El tribunal oral federal nº 2 de Rosario condenó en fallo dividido a Esteban Lindor Alvarado a la pena de 15 años de prisión por el tráfico de 493 kilos de marihuana decomisados en 2017, en la provincia de Río Negro.

Con el voto de los jueces Ricardo Vázquez y Eugenio Martínez, y el disenso de Otmar Paulucci –que se inclinó por la absolución ante el beneficio de la duda– la Justicia federal aquí sumó otra condena al jefe narco, que la semana pasada recibió en el fuero provincial una sentencia a prisión perpetua por delitos varios entre homicidios, extorsiones, balaceras y lavado de activos.

El fallo judicial atribuye a Alvarado, de 43 años, el rol de "organizador del transporte de 493 kilos de marihuana". Los fundamentos del dictamen se leerán el 26 de junio. La demora para esa instancia se debe a que dos de los magistrados están subrogando otro tribunal además además del propio. Una señal del déficit de la Justicia federal en Rosario.

Antes de la lectura del veredicto, Alvarado se declaró "inocente" y dijo que jamás le secuestraron ni "un porro".

"Quiero decir que soy inocente, que nada tengo que ver con ese cargamento, ni con nada que se me relacione", sostuvo Alvarado sobre el hecho por el que ya fueron condenadas 4 personas en 2019.

Al hacer uso de la palabra, Alvarado dijo: "Se me investigó, se me recontra investigó, se me escuchó a mí y a mi familia, pero nunca llegaron a nada, nunca van a encontrar nada porque no hay nada".

"No tengo nada que ver con el transporte de estupefacientes, ni a General Roca (Río Negro), ni ninguno", insistió y consideró como "una locura" que el fiscal Fernando Arrigo pidiera una pena de 20 años de prisión.

"Yo sé que hay mucha presión mediática y política, pero no por eso quiero me condenen". También sostuvo que desde el año 2012, cuando fue detenido en una causa por robo de autos en el Gran Buenos Aires, en la que fue condenado a 6 años y 6 meses de prisión, "hasta la fecha hubo como 200 allanamientos" a sus propiedades y al respecto remarcó: "Jamás me secuestraron un porro".

"Sí me han sacado autos, camionetas, camiones, sí, porque ese sí es mi rubro, pero relacionado con el narcotráfico jamás", indicó el acusado.