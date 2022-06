"No hice nada. No tengo nada que ver con el transporte de estupefacientes. Ni de General Roca, ni de ningún lado", arrancó Esteban Lindor Alvarado. Hablaba este jueves desde la cárcel de Ezeiza por Zoom y del otro lado lo escuchaban un fiscal federal, tres jueces y su abogado defensor. También un grupo de cronistas que cubre la última jornada del juicio en los Tribunales Federal de Oroño al 900.

Con la misma templanza y aplomo que mostró hace pocos días al enfrentar a la justicia provincial, que lo condenó a cadena perpetua, Alvarado enfrentó esta mañana a los jueces federales que deben decidir si aceptan o no la pena de 20 años de prisión que propuesto el fiscal Fernando Arrigo, tras acusarlo de haber organizado en 2017 el traslado de 493 kilos de marihuana en un camión de una empresa de transporte que le pertenecía.

"El fiscal pide 20 años, es una locura. Yo cuando tuve problema en San Isidro por lo de los autos, me hice cargo. Pero de lo que no soy responsable, no. Los testigos que fueron al juicio provincial, Marsili, Lencina, hablaban de la asociación ilícita, del entramado de empresas, de mi ex mujer. ¿Pero del viaje? No sé si me van a condenar, pero sería muy injusto. Sé que hay mucha presión mediática y política, pero no por eso quiero que me condenen. Tengo un hijo de 17 años y me hablan de una condena de 20 años, lo comparo con ese tiempo y es toda una vida. Me condenaron en 2012 por un tema de autos. De ahí en más me allanaron un montón de veces y no me encontraron ni un porro", agregó.

Las palabras de Alvarado, que en este juicio está defendido por los abogados Pablo Morosano y Fernando Arias Caamaño, duraron unos 7 minutos. No estaba obligado a hacerlo, pero era un derecho que tiene como acusado. Y lo utilizó con precisión. En el final, le dejó un mensaje a los jueces: "Yo lo dije desde el primer día: vendo autos. La verdad es que soy inocente y espero que tomen la decisión justa, los doctores Martínez, Paulucci y usted su señoría. Imagino que no se dejarán presionar y tomarán la decisión correcta".