El Ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Claudio Brilloni, se refirió al allanamiento realizado el miércoles en una vivienda del barrio República de la Sexta cuyas imágenes se viralizaron por el violento accionar de las fuerzas de seguridad y porque, según denunció la propia familia que allí vive, se trató de un error.

“Esa noche se realizaron cuatro allanamientos en forma simultánea por una investigación sobre homicidios y trata de personas”, sostuvo el funcionario en declaraciones a la prensa al tiempo que justificó el operativo, negó que se haya tratado de una equivocación y responsabilizó al Poder Judicial.

“La policía de la provincia hizo el allanamiento conpersonal debidamente identificado, con las filmaciones y registros fotográficos y con testigo de actuación. El allanamiento se condice con la identificación catastral plasmada en la orden judicial”, sostuvo.

“No puedo decir -si existe una equivocación con respecto a la familia- porque forma parte de la investigacion”, cerró Brilloni.

En el domicilio señalado vive Cecilia junto a su esposo y dos hijos. Al momento del allanamiento, los chicos habían quedado al cuidado de la niñera.

“Cuando llegué me dijeron que estaban buscando a una persona por un homicidio ocurrido el año pasado. Yo les dije que no conocía a esa persona, y que hace tres años que alquilo. La dirección no coincidía con la de mi casa pero en la descripción aparecía mi portón”, explicó la mujer a Si989.

Y cerró: “Con las cámaras de seguridad pude ver el terror que le hicieron vivir a mis hijos. Una impunidad terrible, me rompieron todo, me dieron vuelta la casa. Estoy enojadísima, triste. ¿Quién me va a pagar todo esto? Es muy grave lo que pasó”.