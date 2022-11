Rocío, hermana del joven de Empalme Graneros que murió este fin de semana por un disparo policial, aseguró que el uniformado que arribó al domicilio le disparó a quemarropa a su hermano sin mediar palabra, y pese a que nadie en la casa estaba armado. Ni siquiera el padre de la víctima, con quien el muchacho sostenía una discusión y le exigía que se retirara, habida cuenta de la orden judicial de restricción a ese hombre, por violencia de género.

El suceso ocurrió en una cortada humilde en Juan José Paso al 6200, donde se encontraban muchos miembros de la familia y vecinos como testigos, y el joven fue llevado al HECA, donde falleció este domingo. El fiscal de Homicidios Adrián Spelta imputará al efectivo este lunes por el hecho de violencia institucional.

“Mi mamá llamó porque quería ayuda para que agarraran a mi papá, porque él tiene una orden de restricción. Uno llama para pedir ayuda, no para que mate a una persona. Ni mi papá ni mi hermano estaban armados, estaban parados. Y el policía vino y lo mató en el acto”, apuntó la hermana del joven fallecido, en diálogo con la prensa.

Las aclaraciones de la joven vinieron a cuento de que su madre, al haber interpuesto una denuncia y consecuente orden judicial de restricción contra el padre, fue quien dio aviso a la policía de que el hombre estaba violando la medida legal, y requería protección y ayuda para alejar al violento.

Fue en ese marco que el joven fallecido le pedía a su padre que se fuera de la casa, y cuando arribó una patrulla, un policía se acercó y abrió fuego contra el muchacho.

Rocío aseguró que el efectivo policial no se interiorizó de la situación y que accionó el arma a pesar de que ni su hermano ni su padre estaban armados. Sin embargo, la versión policial que corrió el domingo aseguraba que se trataba de una violenta pelea entre padre e hijo para explicar la causa de su intervención.

Papá e hijo habían discutido y cuando llegó el policía, “ellos estaban parados, todos los tíos y primos lo vieron. Nicolás estaba en bermudas y en cuero, sin nada en la mano. Ninguno tenía nada en la mano ni enfrentó al policía. Él simplemente gatilló. Lo mató en el acto sin que Nicolás dijera nada”, relató Rocío.

La joven aclaró: “Mi papá no es policía, es albañil y changuero, y mi hermano albañil, tampoco tenía nada que ver con la policía. La gente está diciendo que el policía lo estaba cuidando. Llamamos a la policía para que ayudara, no para que matara a una persona que ni siquiera lo atacó a él. El tiro no se te puede escapar donde justo querés darlo”, señaló.