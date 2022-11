Un joven que había recibido un disparo en la cabeza como consecuencia de una discusión falleció en horas de la tarde de este domingo en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).

El hecho ocurrió en la zona noroeste en inmediaciones de Campbell y Carrasco, en el barrio Empalme Graneros en horas de la madrugada, cuando la víctima de 25 años, discutió con su padre en la puerta de su casa y por motivos que se desconocen un policía le “habría escapado un tiro” en el marco de un forcejeo, según voceros del caso.

La víctima, que fue identificada como Ignacio C., fue trasladada al nosocomio por un auto particular y fueron acompañados en el trayecto por móviles policiales que llegaron en apoyo. Como consecuencia del disparo perdió masa encefálica y no logró revertir su cuadro crítico.

Fuentes del caso informaron que una mujer llamó a la central de emergencias 911 para alertar que su ex pareja se encontraba en la puerta de su casa agrediendo al hijo de ambos, y que sobre el hombre pesaba una restricción de acercamiento. La misma mujer se volvió a comunicar momentos más tarde al 911 para pedir ayuda porque su hijo había sido baleado por uno de los agentes que acudió por el llamado

El hecho es investigado por el fiscal de la Unidad de Homicidios Dolosos Adrián Spelta.