La familia de Bladimir López reclamó este miércoles en las puertas del Centro de Justicia Penal que se haga justicia y el caso no quede en la nada. El joven tenía 16 años y murió atropellado a mediados de noviembre por un Ford Escort que circulaba a alta velocidad. Bladimir circulaba la ciclovía de Avenida Miguel Lifschitz entre Ruta 14 y Cabín 9 y por el fuerte impacto propinado murió al instante.

Luis, su padre, contó a Rosarioplus.com los momentos de zozobra y desesperación que atravesaron hasta saber que su hijo habia fallecido. “Eran las 18.30 cuando comenzamos a llamarlo y no atendía el celular. Ante esa situación, saqué el auto y me fui por el callejón, porque sabía que si venía seguro lo iba a ver. Llegó a cierta altura del camino y la policía no me dejó pasar. Tuve el presentimiento que se trataba de mi hijo e insistí. Cuando vi la escena, era mi hijo tirado en el piso con una frenada de más de 50 metros, su bicicleta estaba hecha pedazos”, narró el hombre.

Quien atropelló al joven ciclista es un policía que utilizó como artimaña legar estar shockeado y no apto psiquiátricamente para de esa forma evitar su declaración indagatoria. “Sospechamos que la misma policía armó al escena y están tapando todo, lo están haciendo pasar por loco para que después ande por la calle como si nada”, reclamó. Según se supone, el auto estaba corriendo una picada con otro vehículo que al producirse el accidente se dio a la fuga. El conductor del Ford Escort se encuentra detenido.

“Los animales somos nosotros que andamos en la calle y no los que están en el campo”, consideró el padre del joven. "Quiero justicia, que el que lo mató vaya preso porque esto no es un accidente sino un crimen”, reclamó. “Mi hijo era un señor con todas las letras, en la escuela, en el club y con sus amigos. Era un líder, era una gran personita”, concluyó el padre de la víctima.