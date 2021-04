El concejal Eduardo Toniolli entrevió en el intendente Pablo Javkin una singular cualidad que, a la vez, es su dificultad. Y en ese análisis explica que el concepto de "alcohol cero" como norma de tránsito haya sido excluido del proyecto "Código de Convivencia" que el Ejecutivo envió esta semana al Concejo Municipal.

"El oficialismo está entrampado en un sistema de alianzas muy extraño: yo lo felicito al intendente cuando lo cruzo, porque creo solo un peronista podría hacer algo así: juntar a la izquierda, a sectores del PRO y del peronismo en un esquema casi totalizante del Concejo municipal. Bloques opositores es el nuestro y no mucho más. Y en ese marco de acuerdo no sale nada que el PRO no quiera, y no quiere que salga alcohol cero porque no lo quieren gastronómicos, ciertos sectores empresarios", analizó el edil del bloque Frente de Todos PJ.

Toniolli dialogó en Estamos de vuelta con Leo Ricciardino, y tuvo a priori conceptos positivos de la iniciativa con la que Javkin quiere reemplazar el viejo código de faltas.

Valoró que el proyecto deje atrás un criterio punitivista que iba hasta imponer días de prisión para determinadas faltas, aunque nunca se cumplió. Y respaldó el incremento importante en el monto de multas para faltas graves y aspectos reparatorios de conflictos entre vecinos.

En cambio, alertó sobre la ofensiva del PRO de pretender introducir ciertas cláusulas que validen la persecución de oficios informales que derivan de la exclusión socioeconómica. En lo puntual, los cuidacoches son el blanco a seguir de ese sector de la política local.

"No digo que no haya un problema con los cuidacoches y genere conflicto y este código debe regular, pero no es una mafia como dicen, y las mafias las debe combatir el código penal. Este no es el problema central de la ciudad. Una cosa es legislar para un cantón suizo y otra para Rosario después de dos pandemias, el del liberalismo y el del covid", replicó.

Su bloque, que integran además Norma López y Alejandra Gómez Saenz, darán apoyo a la iniciativa del oficialismo si se incorporan herramientas para que el Estado respalde a vecinos en situaciones de desigualdad frente a otras entidades de mayor poder. Y lo ejemplificó con los trastornos que suelen causar empresas constructoras a los vecinos linderos de sus obras.

"El Código debe servir para esas situaciones, para defender al vecino", señaló.

