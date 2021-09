Son días movidos para la política nacional. El presidente Alberto Fernández no aceptó la renuncia de ningún ministro y tampoco pidió ninguna, pero la historia no está cerrada. Desde Rosario, Eduardo Toniolli, uno de los referentes peronistas, compartió su mirada.

En diálogo con Si 98.9 indicó que hay un remezón producto de los resultados electorales. “Yo agradezco este cachetazo, no porque me guste o nos guste, sino porque nos tiene que mostrar en la cara cuestiones que hay que debatir y profundizar, como es el contrato electoral de 2019”, sostuvo.

Para Toniolli es bueno ser autocritico aunque también remarcó puntos positivos de la gestión como por ejemplo en materia sanitaria y de producción. Ahora, dijo, “había que poner sobre la mesa una serie de problemas de los argentinos, aun siendo oficialismo”.

“Si no somos nosotros los que ponemos los problemas sobre la mesa, lo hará otro, no porque tenga la solución sino porque la propuesta de trabajo no la vamos a solucionar con Cambiemos que quiere eliminar las indemnizaciones”, añadió. En efecto, manifestó que la discusión dentro del frente gobernante tiene que ser por cómo se saca a millones de argentinos de la pobreza y no por los personalismos, “porque eso sería un error”.

Si bien es cierto que fueron los sectores ligados al kirchnerismo quienes presentaron sus renuncias, Toniolli precisó que la derrota en las urnas es un poco de todos. “Esto es una coalición con distintas figuras con un peso y volumen específico, todas respetables, que además expresan miradas distintas y sectores sociales distintos. El Frente de Todos es una gran coalición que incluye a muchos y la clave del éxito en 2019 fue poder juntar todo eso”, aclaró.

“Puedo estar muy cercano en su pensamiento a muchos de los ministros que presentaron sus renuncias, pero no estoy cercano a la forma que se eligió para expresar la necesidad de profundizar, porque eso lima la unidad y la autoridad presidencial, por lo tanto es imposible que avancemos aun en las mejores políticas que proponemos, si entramos en una forma de canibalismo, que es la peor forma de entrarle a la discusión, vamos a querer que renuncie el que no piense como nosotros”, argumentó.

Aquí el audio de la nota completa: