El intendente Pablo Javkin saludó la asunción de Claudio Brilloni como nuevo ministro de Seguridad provincial, pero ratificó su preocupación por el cariz que adquiere la violencia callejera en los últimos días. Por eso ayer mantuvo un diálogo con el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, en el que le pidió mayor atención para con la situación, con Rosario incluida. Y que haga foco en mejorar la presencia de fuerzas de seguridad en la calle y ordene hacer inteligencia criminal penitenciaria.

“De lejos tal vez no se entiende. Ayer tuve intercambio de mensajes con el Presidente. El núcleo es tener inteligencia criminal penitenciaria, es clave. Los niveles de violencia no bajan por arte de magia”, reveló el jefe municipal.

Acerca de ese cruce de mensajes con Fernández, dijo: “Le escribí, me contestó y estamos en contacto porque le planteé una cuestión específica. Este eje le planteé: la inteligencia criminal penitenciaria y la presencia preventiva en calle. Pongamos el foco en estos dos temas. No podemos permitir que traten a Rosario como un no-lugar, una situación de Argentina pero que parece otra cosa, o que se municipalice el narcotráfico. ¿En qué lugar del mundo pasa esto? No permitamos que maltraten esta ciudad”.

En cuanto a la balacera que arreció ayer temprano contra el centro de salud Santa Teresita, en la sede del Centro de Distrito Oeste, confesó sospechas tenebrosas.

“Lo grave es que habíamos firmado un acuerdo con el gobernador para que la policía estuviera ahí. En una reunión con la Policía nos habían planteado la falta de lugares por el cierre de comisarías, entonces yo puse a disposición los centros de distrito. Lo anunciamos con el gobernador, firmamos convenio… Funcionó 23 días y no funcionó más. La balacera de ayer fue a dos oficinas del lugar donde debía haber estado la policía”, se indignó Javkin al aire de LT8.

Además, agregó: “Y después sucedió que se encontró un casquillo de bala, pero no el cartón que es más grande –dijo en alusión al cartel en el que se dejó un mensaje mafioso–. ¿Cómo se explica eso? No puedo creer que a la policía se le escapó un cartel que explicaba la motivación del atentado. No puedo creer que sea impericia”, dijo en modo tácito.

El intendente sobre su convicción de que las cárceles son el origen del crimen organizado que explota en la calle, y que solo en enero dejó en la ciudad 33 asesinatos.

“Entendamos que si el 95% de los hechos tiene origen en las cárceles, es clave recomponer la inteligencia en lo penitenciario, federal y provincial. Lo que vemos en la calle se planea en la cárcel, pasa todos los días y no se prevendrá si no se controla el origen. Una moto que tira tiros se previene con inteligencia previa o persecución inmediata posterior, y no hay ninguna de los dos cosas”, reclamó.

Reiteró su opinión en cuanto a la necesidad de que Rosario cuente con 5000 agentes policiales por lo menos.

Javkin trazó un diagnóstico sombrío sobre el avance narco en otras latitudes. Aludió al horrendo crimen de una niña este miércoles en la villa del Bajo Flores, Buenos Aires, y la inédita cantidad de 12 homicidios en Córdoba en enero. “Es gravísimo lo que está pasando y tiene origen claro. La cárcel perfecciona el delito originado con el narcotráfico”, insistió.