El intendente Pablo Javkin habló con la prensa tras la balacera sufrida en el centro de salud del Distrito Sudoeste y cargó contra la falta de presencia policial. “No dejen abandonar la ciudad como la tienen abandonada. El ministro (de Seguridad, Rubén Rimoldi) se tiene que venir a vivir acá”, pidió.

“Hay muchas cosas que no hace falta explicarlas" y citó, con suspicacias, como ejemplo que el cartel aparece cuatro horas después de que levanten la escena. Luego habló de la balacera a una "comisaria en bicicleta y sin persecución" y las balas a la Agencia de Investigación Criminal (AIC) del viernes por la noche. “¿Balearon la AIC y no reaccionaron? Que le vas a explicar a un ciudadano”, sostuvo.

Luego acusó al ministerio de no cumplir con la palabra. “A pedido de la policía brindamos un lugar físico acá (distrito sudoeste). No funciona más, no están viniendo. Y fue un anuncio entre el gobernador y el intendente, no entre el jefe del distrito y un jefe policial”, aclaró.

Esa última frase inició la línea de crítica hacia el gobernador Omar Perotti. “Hoy hablé con el gobernador y le dije basta”, sostuvo.

“No dudo de la policía, no están. Díganme dónde están. Hace siete días que la ciudad tiene una constante amenaza (…) Acá hay una guerra de bandas que tiene una explicación, pero sin presencia policial es cien veces peor”, dijo.