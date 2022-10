El secretario general del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) de Rosario, Martín Lucero, denunció la "infiltración de seis delegados que hicieron espionaje en las asambleas y con grabaciones" que, según dijo, "trabajaban" para el Ministerio de Educación provincial.

Lucero declaró a Télam que "esto empezó el día del comienzo del paro, en agosto, cuando nos enteramos de que había cinco compañeros y una compañera que se habían tomado 'licencia para la campaña de la lista Celeste y Blanca', algo que no existe porque los delegados siguen trabajando aunque haya elecciones en el gremio".

El dirigente abundó que "estos delegados infiltrados iban a las asambleas y tomaban nota de las opiniones de los compañeros y compañeras, si alguno puteaba lo agarraban aparte para hablar con él y hasta hay algunas grabaciones que me hicieron".

"Esto es institucionalmente muy grave porque el Ministerio (de Educación de la provincia de Santa Fe) licenció a estos compañeros en distintas áreas como un Ente Bilingüe y Educación Carcelaria, y los puso a hacer espionaje con personal y fondos de la provincia", enfatizó.

"Yo no creo que esto llegue hasta el gobernador (Omar) Perotti, que no debe estar ni enterado, esto es algo de la ministra Adriana Cantero o de algún funcionario con quienes vamos a hablar ahora. Y, si no, iniciaremos acciones judiciales", anticipó.

Lucero señaló que si bien Cantero es ahora la ministra de Educación, "antes era empleadora nuestra en una escuela franciscana, está como (el exministro de Energía de Macri, Juan José) Aranguren, que estaba de los dos lados del mostrador".