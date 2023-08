El jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente de Unión por la Patria (UxP), Agustín Rossi, aseguró este lunes que el triunfo de Javier Milei en las PASO de este domingo representa "un peligro para la democracia argentina" a 40 años de su recuperación.

"Este tipo (en referencia a Milei) es un peligro para la democracia argentina. Tenemos la obligación de convocar a todos los demócratas para que este peligro no llegue a gobernar la Argentina", afirmó Rossi.

El compañero de fórmula de Sergio Massa en UxP, que obtuvo 27,2% de los votos en las PASO, realizó una serie de declarqacio0nes en los medios de comunicación para tratar de poner blanco sobre negro en relación a los recientes resultados de las PASO nacionales.

En este sentido consideró que a un eventual triunfo de Milei en las elecciones nacionales del 22 de octubre próximo le sobrevendrá "un gobierno prodictadura" que defenderá las ideas de Jorge Rafael Videla, quien lideró en la primera presidencia de facto del país el período represivo más sangriento en la historia argentina entre 1976 y 1983.

"Tenemos que transmitir que no es solo un número el de 30.000 detenidos-desaparecidos. Fueron siete años de persecución, en los que salías de tu casa y no sabías si volvías, donde no tenías posibilidades de decir nada. Tenemos que transmitir esos valores al conjunto de la sociedad. Estos tipos defienden a Videla", aseveró el jefe de Gabinete.

Y agregó: "Sé que pasó hace muchos años y que muchos de los pibes que votaron a Milei quizá no recuerden quién fue Videla, pero yo voy a tratar de hacérselo recordar. Ese es el desafío: que la ultraderecha no gobierne la Argentina".

Para Rossi, "estos tipos", en alusión a Milei y sus seguidores, "son otra cosa: vienen a subvertir todos los valores que tratamos de construir durante estos 40 años de democracia".

El jefe de Ministros consideró en declaraciones a C5N que las PASO "siempre dejan un reflexión política" y destacó que si bien "nunca lo subestimó" a Milei "tampoco lo sobreestimo".

"Uno podría decir que 7 de cada 10 no lo votaron. Y cuando uno tiene en cuenta que solo fue a votar el 70% del padrón, 2 de cada 10 solamente terminaron votando a Javier Milei", analizó y llamó a buscar el voto de los "ciudadanos argentinos que reivindican vivir en democracia".

Además, evaluó que UxP terminó en una "elección de tercios muy pareja" y planteó que solo hay "tres puntos" de diferencia entre los "tres candidatos" más votados.

El candidato a vicepresidente de UxP opinó que en caso de ganar la elecciones en octubre "hay que hacer un gobierno de unidad nacional" en el cual "estén todos los que están dispuestos a defender la democracia". Quien puede "encabezar" ese gobierno es "Sergio Massa", evaluó Rossi.

"Uno puede entender que un joven que no tiene trabajo o no le alcanza con lo que gana esté enojado y vote a Milei, pero tengo la obligación de decirle que ese camino es equivocado porque no le va a resolver ninguno de los problemas, sino que, por el contrario, los va a agravar", sostuvo Rossi.