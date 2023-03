Pablo Javkin inauguró este jueves las sesiones ordinarias del Concejo Municipal. El discurso estuvo fuertemente atravesado por el escenario actual de la ciudad. RosarioPlus.com consultó a concejales de diversos bloques políticos sobre las sensaciones y opiniones que dejaron las palabras del primer mandatario local. Acuerdos, palmadas en la espalda y miradas críticas fueron parte de las expresiones de los distintos ediles.

La concejala de Iniciativa Popular (IP) Fernanda Gigliani dijo que “hay que trabajar más en políticas de seguridad y hacer menos política con la seguridad”. Además, planteó que ”es hora de ofrecer respuestas, y no solo diagnósticos". Y consideró que la sociedad "necesita soluciones". “No hay que caer en la sobreactuación. La política debe resolver. La sociedad no quiere diagnósticos ni peleas permanentes, exige respuestas”, añadió.

Para Gigliani, al discurso del titular del Palacio de los Leones le faltó rendición de cuentas “El Intendente no habló de temas que son de su competencia y que son centrales para la ciudad. No hizo mención al abandono del Cementerio La Piedad, tampoco se hizo cargo sobre el estado de las calles, la falta de poda y escamonda, árboles y postes que se caen ante cada tormenta”, describió.

“Debió hacerse cargo de la parte que le toca como Intendente. No hubo rendición de cuentas sobre el funcionamiento de la Agencia de Lavado de Activos. El Intendente sigue anunciando obras, urbanizaciones, cloacas, luminarias y aperturas de calles que son las mismas que se prometen desde hace más de una década, pero sigue siendo evidente que el Estado no está llegando a los barrios que más lo necesitan”, sumó.

La concejala peronista del bloque Hacemos Rosario Julia Irigoitia eligió las redes sociales para expresar su postura. “Para destacar, buena parte de los logros repasados fueron financiados por la provincia y la nación. Su omisión no tapa que Rosario necesita acciones concretas y mayor sinceridad de sus dirigentes. Que puedan reconocer errores y plantear soluciones”, escribió.

Su par Marina Magnani criticó fuertemente las palabras del Intendente y apuntó los cañones a la falta de análisis histórico en cuanto a lo que sucede en Rosario. “Este discurso es como si Javkin no hubiese sido protagonista, además de no criticar a determinados sectores de poder, como los integrantes del PRO o los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el procurador interino Casal y los legisladores de Juntos por el Cambio que no querían dar quórum para crear fiscalías”.

“Un procurador nacional puesto por el macrismo (por Casal) que no impulsa ninguna política de persecución penal. Además, las causas importantes que terminan con empresarios y financistas detenidos empiezan en otras provincias o países (como Vicentín y Terminal Puerto Rosario)”.

"Venimos trabajando y está muy bien que se fortalezca, pero no podemos pensar que el problema está en la pobreza. El problema está en las desigualdades: la gente que labura día a día para subsistir y después tenemos un montón de plata negra que va para cualquier lado como la torre de 80 pisos que se va a construir (en alusión a la nueva torre que quedará emplazada en Puerto Norte)", puntualizó en ese sentido la peronista Norma López.

Y remarcó: "Tenemos estas dicotomías en la sociedad y eso no se lo escuché al Intendente en esta oportunidad y tampoco escuché una crítica hacia la policía provincial, que en su mayoría es honesta, pero que a la vez hay un grupo que está en connivencia con el delito, por eso tenemos que trabajar en conjunto".

La mitad llena del vaso

Por otro lado desde huestes más cómodas para el intendente Javkin celebraron sus palabras y la puesta en marcha de “una agencia local dedicada a prevenir y abordar el consumo problemático de nuestros pibes”. Esta agencia va a trabajar en conjunto con las organizaciones, las Universidades, el Aprecod y el Sedronar y estará conectada con los Centros de Salud Municipales y las guardias en Salud Mental y de Adicciones.

Susana Rueda del Frente Progresista consideró acertado el discurso del Intendente y dijo que “satisface las expectativas de todos” porque el eje del discurso estuvo dirigido a “vivir en paz y con la necesidad que tenemos todos los rosarinos que nos cuiden “. Rueda marcó que el mandatario “hablo de políticas sociales y el plan que tiene la ciudad para abrir espacios de uso común”.

“Si garantizamos que haya más fuerzas federales y básicamente políticas sociales de contención para los jóvenes, las mujeres y los niños seguramente nuestra calidad de vida va a mejorar, para eso hace falta un fuerte desembarco de recursos para poder aplicar las políticas sociales”, detalló.

Desde Juntos por el Cambio el concejal Carlos Cardozo expresó que el razonamiento de Javkin “fue distinto dada la excepcionalidad que vive hoy la ciudad, básicamente lo que se debe reclamar en conjunto de parte de toda la clase política, tanto a la nación como la provincia que abandonaron a los rosarinos”.

“Cuando habló de este problema no es solo de la presencia de fuerzas federales, también hablo de inversión social para que los barrios vuelvan a ser lo que fueron”, adujo Cardozo y marcó luego que más allá de las vicisitudes actuales seguirán trabajando en los proyectos presentados por su bloque, tal es el caso de los trapitos que según sus postura “deben ser prohibidos” y el trasporte urbano con su ordenamiento para “facilitar la llegada de las aplicaciones de movilidad como Uber”.

En tanto, la concejala socialista Mónica Ferrero se pronunció a favor del pedido y el reclamo de la ciudad hacia los gobiernos provincial y nacional para que se dispongan todos los recursos necesarios para combatir el narcotráfico. “Necesitamos claras señales del gobierno nacional en el avance del fortalecimiento de la justicia penal federal y el control carcelario, desde donde se operan el 95% de los delitos y crímenes que se producen en nuestra ciudad. No podemos perder más tiempo, es urgente la implementación de un plan de lucha contra las mafias para que Rosario recupere la paz.”, instó Ferrero.