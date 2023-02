Provincia reveló el salario docente comparado: Santa Fe paga más

La Casa Gris sacó a relucir un cuadro comparativo sobre los salarios docentes según 17 provincias argentinas, luego de la decisión de Amsafé de iniciar las clases con un paro de 48 horas desde el 1º de marzo, y otro más en la semana siguiente.

El gráfico muestra que los maestros en Santa Fe cobran más que en cualquier otro distrito argentino, según un relevamiento del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal.

A valores de diciembre, un maestro de grado, en jornada simple y sin antigüedad, cobró en Santa Fe 127.730 pesos, y se ubica al tope de otras jurisdicciones. Incluso de Córdoba ($114112), Buenos Aires ($113.900) o Ciudad de Buenos Aires ($105.444).

En este contexto, el subsecretario de Empleo de la Provincia, Eduardo Massot, dijo en Sí 98.9 que el gobierno ahora analiza una nueva propuesta, pero que la medida de fuerza en curso impide la reapertura del diálogo. “Hay poco margen porque los dos días en los que no hay paro serían el viernes y el lunes, y no hay garantías de que Amsafé suspenda la medida de fuerza. Esperamos dialogar como corresponde una propuesta superadora con los sindicatos”, dijo.

El funcionario consideró como inviable la convocatoria a paritaria en medio de un paro. “En la mesa paritaria debe haber un diálogo constructivo, cosa que en medio de una medida de fuerza no ocurre. Con esta medida de fuerza es muy difícil dialogar. Equiparamos la propuesta nacional y fue rechazada. Vamos a revisar la propuesta salarial, todo está en análisis. El sector docente considera que no es suficiente, que quedará debajo de la inflación, y por eso vamos a analizar la propuesta, pero mientras transcurra la medida de fuerza, no es posible hablar”, cerró Massot.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, cuestionó la respuesta gremial a la propuesta de mejora salarial, 33,5% escalonado a partir de marzo.

“Responder con un paro ha sido una metodología que el sector docente repite hace años. Debemos reflexionar ante ello. Santa Fe hizo la misma propuesta que los mismos gremios que negocian en la provincia aceptaron en el orden nacional. Y la medida de fuerza es el último mecanismo en toda negociación colectiva, se transita un mecanismo de intercambio que aún en la disidencia se puede llevar a cabo sin afectar el derecho de los chicos a estudiar”, reprochó el titular de la cartera laboral.

El fin de semana, el ministro agitó la posición oficial a través de Twitter. “Los números de la propuesta igualan la instancia de negociación nacional, ubicando a Santa Fe como una de las jurisdicciones que más invierte en el salario”, escribió.

“La propuesta salarial –repasó Pusineri– consiste en un aumento del 17,5% en marzo, 8% en mayo y 8% en julio, con dos revisiones en mayo y julio. La provincia realizó un gran esfuerzo para igualar los números de la paritaria nacional, uno de los elementos que se toma como referencia para constituir la oferta a los gremios locales; y eso se plasmó en la mesa de negociación”.

“Al ser en términos porcentuales, esto posiciona a Santa Fe entre las provincias que mayor inversión realiza en el salario docente. A esto se llega, debido a que en el año 2022 la paritaria cerró en un 9,2% por encima de la medición de la inflación anual”, recordó el ministro.